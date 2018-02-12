В продаже появились футболки и леггинсы с лицами погибших на борту Ан-148. ФОТО

Дельцы решили заработать на трагедии
В социальной сети «ВКонтакте» появился паблик «Товары с символикой авиакатастрофы Ан-148». Пользователям предлагается купить одежду с принтами лиц погибших на борту.
«По многочисленным просьбам запускаем ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту Ан-148. Цена 1200 рублей», — сообщается в паблике. Другая группа, под названием «Хайповый шмот» предлагает людям леггинсы с лицом разбившейся стюардессы. На момент публикации заметки оба паблика были удалены из раздачи.
Как напоминает «Федеральное агентство новостей», на борту Ан-148 находился 71 человек. Все погибли. Воздушное судно упало в Подмосковье, отмечает Национальная служба новостей.
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Паблики уже заблокированы