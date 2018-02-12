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Главные новости Свердловской области
14:25  12 февраля 2018 2

Конкурс на пост директора Шарташского лесопарка под угрозой: участник снял задание до тестирования конкурентов

Публичные чтений
Александр Цариков обещает опубликовать снимок теста после того, как его напишут все кандидатыФото: Анна Майорова © URA.RU
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Результаты тестирования кандидатов на пост директора Шарташского лесопарка, которое проходит сегодня, 12 февраля, могут признать недействительными. По информации «URA.RU», один из участников, писавший тестирование в первой группе, на выходе сфотографировал задания, в то время как вторая группа еще не приступала к тесту.

По словам источника «URA.RU» в резиденции губернатора, во время тестирования первой группы (состоялось в 10:00) произошел сбой в программном обеспечении и участникам пришлось решать задания на листах. «Когда все закончили и стали выходить, один из участников — предположительно, Александр Цариков, сфотографировал тест и унес с собой. Следующая группа приступила к заданию в 14:00. Чисто теоретически, кто-то мог увидеть этот снимок», — сообщил нашему агентству собеседник.

Александр Цариков в беседе с «URA.RU» подтвердил, что действительно запечатлел задание. «Но я никому его не показывал. Выложу в открытый доступ после того, как все напишут тест», — пояснил он. Также шоумен подтвердил, что в резиденции действительно произошла накладка с программным обеспечением. «Тест мы правда писали на бумаге. Организаторы при нас отправляли запрос разработчикам ПО, пытаясь устранить неисправность. Но не вышло», — говорит Цариков.

По его словам, тест проходил в два этапа. Сначала кандидатам было предложено за 20 минут ответить на 20 вопросов по различным законодательным актам. Во второй тур прошли лишь те, кто дал правильные ответы на 80% заданий. «Я не прошел. Следующий тест состоял из 108 вопросов, которые оценивали менеджерские компетенции», — сообщил Цариков.

Он уточнил, что вместе с ним тест писали еще семь человек. «Из них я до этого видел только Никиту Сучкова. Среди нас была одна женщина лет 30, парень примерно моего возраста, два взрослых джентльмена в костюмах и еще один мужчина, которому на вид 42 года. На мой взгляд, тестовая часть конкурса была прозрачной. Претензий к организаторам у меня нет», — рассказал «URA.RU» шоумен. Кто справился с тестом, по его словам, он не знает.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
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