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15:05  12 февраля 2018 4

Силовики на Ямале заигрались в свои разборки. На этой неделе им объяснят, что «погоны» не могут объявлять «итальянскую забастовку»

Совещание у Игоря Холманских по выборам 2017 и 2018 гг. Екатеринбург, кириллов борис, холманских игорь
Игорь Холманских разберется с подковерной войной ямальских силовиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских в среду, 14 февраля, будет работать в административном центре Ямала — Салехарде. Этот визит проходит в рамках объезда всего округа и связан с подготовкой страны к выборам президента 18 марта.

Утром полпред, сделавший поддержку рабочих идеологической платформой своей работы, подведет итоги очередного этапа конкурса «Славим человека труда». Это «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ямальского правительства. Запланирована двусторонняя встреча с губернатором Дмитрием Кобылкиным.

Но главным событием в повестке представителя президента должно стать координационное совещание с руководителями региональных управлений федеральных органов власти. Холманских подведет итоги их работы в 2017 году и озвучит задачи на наступивший, 2018-й, отдельно остановившись на подготовке к выборам главы государства.

Внимание к совещанию неслучайно: больше года в округе продолжается подковерная война силовиков. «Всем известно, что особенности характера прокурора округа Александра Герасименко привели к конфликтам практически со всеми управлениями других силовых структур в округе, к раскоординированности действий. Прокурор пишет на всех заявления и представления, в результате, все объявили прокурору „итальянскую забастовку“», — рассказал агентству представитель одного из силовых ведомств.

В качестве примера он приводит провал работы по устранению нарушений законодательства компанией «Роснефтегаз» Олега Ситникова. Бизнесмена подозревают в продаже воды вместо бензина, незаконной организации переправ и так далее, но действия прокуратуры не поддерживаются другими ведомствами. Собеседник «URA.RU» утверждает, что в требованиях надзорного органа находятся разные ошибки, что позволяет тем же судебным приставам затягивать исполнение решений. В результате наказать «Роснефтегаз» не получается. «И это только известный всем публичный пример, где напрямую затронута честь прокурора», — утверждает источник.

Игорь Холманских намерен восстановить координацию и пресечь разногласия оторвавшихся от жизни структур.

Вячеслав Егоров
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