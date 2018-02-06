Холманских сделал выводы из прошлого саботажа подчиненных

20:05 06 февраля 2018 1

Игорь Холманских уже запускал проект по напоминанию регионам о полпредстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До 16 февраля полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских посетит с рабочими визитами все регионы Урала. Накануне он работал в Курганской области, в конце января был в Тюмени. В публичную сферу попадают сообщения о его участии в праздничных мероприятиях (в Кургане — 75-летие создания региона, в Тюмени — вручение единственной окружной премии по итогам года). Однако истинная задача объезда — демонстрация контроля за подготовкой к выборам президента страны, утверждает источник «URA.RU» в администрации одного из регионов. Представитель управления силового министерства подтверждает: Холманских проводил собрания по данной теме.

Холманских необходимо закрепить имидж реального политического актора в преддверии президентских выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работа полпреда может показаться излишней, поскольку руководство администрации президента напрямую взаимодействует с профильными вице-губернаторами всех территорий. Однако у полпредств особенная роль: местные чиновники не должны думать, что никто не присматривает за ними на земле.

Игорь Холманских уже запускал похожий проект: ровно год назад, в феврале 2017-го, было заявлено о старте новой «эпохи информационной открытости». Ее инициатором стал заместитель полпреда Борис Кириллов (анонсировавший «эпоху»). Понятная идея, направленная на повышение роли «наместничества» в политической жизни всего округа, тем не менее, предсказуемо натолкнулась на сопротивление. Противодействие аппарата полпредства и довлеющее понимание того, что подразделение администрации президента широко пиариться не должно, привели к тому, что идея начала затухать спустя пару недель после старта.

Главные федеральные инспекторы провели по одной пресс-конференции и закрылись от контактов с прессой. Ежегодная пресс-конференция полномочного представителя президента в 2018 году была анонсирована еще в конце 2017-го, но до сих пор не состоялась.

Сегодня вопрос возвращения в повестку для Игоря Холманских актуализирован, в том числе, и оканчивающимся 7 мая сроком контракта и появляющимися разговорами о роли полпредств в предстоящих выборах и госполитике в целом. Результаты исследования медийности «наместничеств» компанией «АПИ-Мониторинг» показало, что Урал смотрится блекло.

По упоминаемости в ведущих деловых и общественно-политических федеральных СМИ, а также отраслевых порталах, Игорь Холманских только шестой. Юрий Трутнев (ДФО) в этом рейтинге занимает первую строчку с показателем в 3991 упоминание, у Михаила Бабича (ПФО) — 1454 упоминания, у Сергея Меняйло (СФО) — 998, у Николая Цуканова (СЗФО) — 858, у Александра Беглова (ЦФО) — 699, и Игоря Холманских (УрФО) — 442, у Владимира Устинова (ЮФО) — 342, а у Олега Белавенцева (СКФО) — 260.

Единственный всплеск внимания к Игорю Холманских в июне 2017 года (84 публикации), по мнению исследователей, был связан с «посещением нескольких мероприятий, каждое из которых имело определенный медийный резонанс»: IX Международный IT-форум в Югре, IV Российско-китайское ЭКСПО в Харбине, Всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность» в Нефтеюганске. Как только эти мероприятия закончились, медиаприсутствие уральского полпреда резко упало — до 15 публикаций в июле 2017 года.

Тематика 442 публикаций с упоминанием Игоря Холманских носила по большей части нейтральный характер (421), крайне редко (18) — позитивный, и трижды — негативный. Последние были связаны с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, с которым полпред встретился весной прошлого года, чтобы отговорить от участия в выборах губернатора Свердловской области.

По версии специалистов по мониторингу, информационное сотрудничество у полпредства налажено с крайне ограниченным списком СМИ. Их стало меньше в том числе после возникновения проблем и последующего закрытия окружного канала «Ермак».

Полпред в УрФО в медийном плане пока выглядит блекло на фоне остальных окружных коллег Фото: Анна Майорова © URA.RU

Таким образом, предстоящий рабочий «тур» Игоря Холманских по регионам — пока единственная возможность вернуться к полностью нивелированным медийным успехам 2017 года и закрепить имидж реального политического актора в преддверии ключевого для всех наместников события — президентских выборов.

В уральском полпредстве, впрочем, на низкие показатели упоминаемости реагируют спокойно, заверяя, что никогда не ставили задачей соревнование с другими федеральными округами. «Каждый округ обладает своими характеристиками, часть которых может быть интересна для СМИ, а часть может оказаться менее востребованной. Некорректно сравнивать открытость и цитируемость. Открытость — это то, что мы вам предлагаем, а цитируемость, это то, что делают уже сами СМИ. Нужно понимать, что есть постоянная работа, которая не носит яркий характер, но от этого не становится менее значимой. Кроме того, следует помнить, что полномочный представитель президента и его аппарат — это не самостоятельный политический институт, это часть администрации президента, что накладывает на нас обязательства, определяемые определенными нормативными документами, а потому не вся информация о нашей работе может оказаться в открытом доступе. Тем не менее, мы готовы конструктивно сотрудничать со всеми СМИ Уральского федерального округа», — объяснил «URA.RU» заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов.