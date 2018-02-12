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12 февраля 2018
16:34  12 февраля 2018 0

Следователи выяснили, в какой момент взорвался рухнувший Ан-148

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
Самолет «Саратовских авиалиний» взорвался при ударе о землюФото: Pixabay
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Самолет «Саратовских авиалиний», потерпевший крушение в Подмосковье, взорвался при ударе о землю. Следователи исключили версию, при которой самолет мог разрушиться в воздухе.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета», — цитирует официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко RT.

По словам представителя СКР, пока обнаружен только параметрический самописец. Поиски речевого самописца продолжаются. В ведомстве отметили, что в ходе предварительного следствия будут проверены все версии. Следователи намерены изучить деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, документы, подтверждающие прохождение ими необходимого обучения.

Напомним, пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек. Представители МЧС заявляют, что шансов остаться в живых у членов экипажа и пассажиров не было. Чтобы обследовать место крушения, спасатели задействовали девять беспилотников, отмечал сайт «Подмосковье сегодня». «К ликвидации последствий привлечены семьсот восемьдесят человек и сто семьдесят пять единиц техники», — добавили в МЧС России.

Сергей Макеев
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