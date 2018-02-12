На борту разбившегося Ан-148 была жительница Прикамья

На борту самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье, находилась жительница Прикамья. В последние годы женщина постоянно проживала в Москве.
Известно, что 41-летняя уроженка города Чусовой летела из Москвы в Орск в командировку, передает портал «В курсе.ру». Для проверки ДНК в столицу вылетел родной брат погибшей. В данный момент министерство социального развития Прикамья выясняет, какую помощь необходимо оказать родственникам.
Самолет «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На борту находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров — все они погибли. Среди жертв трагедии числятся уральцы — бывший сотрудник УГМК, экстрасенс Илья Ставский, и югорчанин Александр Сергешко. В данный момент продолжаются поиски тел пассажиров и речевого самописца. Также следователи выяснили, что самолет взорвался уже после падения на землю.