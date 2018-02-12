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17:06  12 февраля 2018 0

На борту разбившегося Ан-148 была жительница Прикамья

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мемориал, родственники погибших
Уроженка Прикамья летела в Орск в командировкуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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На борту самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье, находилась жительница Прикамья. В последние годы женщина постоянно проживала в Москве.

Известно, что 41-летняя уроженка города Чусовой летела из Москвы в Орск в командировку, передает портал «В курсе.ру». Для проверки ДНК в столицу вылетел родной брат погибшей. В данный момент министерство социального развития Прикамья выясняет, какую помощь необходимо оказать родственникам.

Самолет «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На борту находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров — все они погибли. Среди жертв трагедии числятся уральцы — бывший сотрудник УГМК, экстрасенс Илья Ставский, и югорчанин Александр Сергешко. В данный момент продолжаются поиски тел пассажиров и речевого самописца. Также следователи выяснили, что самолет взорвался уже после падения на землю.

Сергей Макеев
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