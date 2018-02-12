{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 февраля 2018
11 февраля 2018
10 февраля 2018
09 февраля 2018
08 февраля 2018
18:19  12 февраля 2018 3

Хозяин застреленной полицейскими собаки рассказал подробности кровавого нападения. ФОТО

Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, собака, лабрадор
Пса застрелили при штурме квартиры подозреваемого (архивное фото)Фото: Илья Московец © URA.RU

Хозяин застреленной собаки Евгений Д., квартиру которого штурмовали ноябрьские полицейские, рассказал о том, что на самом деле произошло в его квартире вечером 6 февраля. Он добивается уголовного наказания для сотрудников ОМВД России по г. Ноябрьску по факту превышения должностных полномочий с применением оружия и жестокого обращения с животными.

По словам адвокатов потерпевшего, мужчина проходил свидетелем по делу о краже телевизора, а настоящий вор бытовой техники уже дал признательные показания. Теперь Евгений Д. просит защитить его и членов своей семьи от посягательств со стороны сотрудников отдела уголовного розыска Ноябрьского ОМВД. Это указано в жалобе Евгения Д., отправленной на имя прокуроров округа и города. В документе потерпевший подробно излагает произошедшее в его квартире вечером 6 февраля. По его словам, в 19:00 без предварительного стука и предъявления каких-либо документов неизвестные выломали входную дверь квартиры и без предупреждения выстрелили в находящуюся в трех метрах от них собаку.

1/2
Пса добили выстрелом в голову, когда раненое животное легло на свое место Фото: хозяин собаки

Раненый в лапу пес убежал в комнату и лег на диван. Вооруженные нападавшие пробежали в комнаты, где уложили на пол подругу хозяина, снимавшую все происходящее на телефон, и выстрелом в голову добили собаку.

В жалобе также описано, как через два часа после нападения к месту происшествия приехало руководство ОМВД Ноябрьска во главе с начальником, полковником полиции Игорем Степанчуком, они на лестничной клетке обсуждали варианты сокрытия незаконных действий сотрудников. Руководство рекомендовало полицейским обратиться в травмпункт для фиксации якобы укуса собаки и оформления дачи объяснений о том, что она бросилась на сотрудника, а также задержать подозреваемого и, отделив его от адвоката, оказать давление для дачи нужных показаний, утверждает Евгений Д.

Как рассказали агентству защитники потерпевшего, их клиента задержали и доставили в Ноябрьскую ЦГБ, где хотели провести его медосвидетельствование. Их подзащитный отказался проходить обследование без своего адвоката, которого по пути следования в больницу задержали сотрудники ГИБДД.

Следующие два дня, 8 и 9 февраля, полицейские пытались привлечь к административной ответственности Евгения Д. за отказ от медосвидетельствования и за препятствование и неповиновение должностному лицу при исполнении им своих служебных обязанностей. Но оба дела развалились. Судьи не нашли составов правонарушений в действиях Евгения Д.

На вопрос о развитии ситуации с убийством собаки сотрудником полиции в ОМВД Ноябрьска попросили получить комментарий в ведомственном управлении по ЯНАО. Там корреспонденту агентства сообщили, что позиция правоохранителей по ситуации не изменилась и она изложена на официальном сайте.

Напомним, по версии полицейского управления округа, сотрудники ведомства в Ноябрьске, расследуя дело о краже, в присутствии понятых вскрыли дверь подозреваемого. Хозяин квартиры якобы натравил на сотрудников собаку бойцовской породы, в ответ силовик был вынужден применить табельное оружие.

Адвокаты подзащитного рассказали о том, что они готовят жалобы на действия сотрудников Ноябрьского следственного отдела СУ СК РФ по ЯНАО, которые, на их взгляд, недобросовестно проводят проверку действий полицейских.

В следственном управлении СК РФ округа «URA.RU» заявили о том, что отдел по Ноябрьску проводит тщательную проверку. На место происшествия выезжала следственная группа, в состав которой входили криминалисты. Следствие пока ведется, и говорить о результатах проверки еще рано.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров