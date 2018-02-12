Хозяин застреленной полицейскими собаки рассказал подробности кровавого нападения. ФОТО

18:19 12 февраля 2018 3

Пса застрелили при штурме квартиры подозреваемого (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Хозяин застреленной собаки Евгений Д., квартиру которого штурмовали ноябрьские полицейские, рассказал о том, что на самом деле произошло в его квартире вечером 6 февраля. Он добивается уголовного наказания для сотрудников ОМВД России по г. Ноябрьску по факту превышения должностных полномочий с применением оружия и жестокого обращения с животными.

По словам адвокатов потерпевшего, мужчина проходил свидетелем по делу о краже телевизора, а настоящий вор бытовой техники уже дал признательные показания. Теперь Евгений Д. просит защитить его и членов своей семьи от посягательств со стороны сотрудников отдела уголовного розыска Ноябрьского ОМВД. Это указано в жалобе Евгения Д., отправленной на имя прокуроров округа и города. В документе потерпевший подробно излагает произошедшее в его квартире вечером 6 февраля. По его словам, в 19:00 без предварительного стука и предъявления каких-либо документов неизвестные выломали входную дверь квартиры и без предупреждения выстрелили в находящуюся в трех метрах от них собаку.

1/2 Пса добили выстрелом в голову, когда раненое животное легло на свое место Фото: хозяин собаки

Раненый в лапу пес убежал в комнату и лег на диван. Вооруженные нападавшие пробежали в комнаты, где уложили на пол подругу хозяина, снимавшую все происходящее на телефон, и выстрелом в голову добили собаку.

В жалобе также описано, как через два часа после нападения к месту происшествия приехало руководство ОМВД Ноябрьска во главе с начальником, полковником полиции Игорем Степанчуком, они на лестничной клетке обсуждали варианты сокрытия незаконных действий сотрудников. Руководство рекомендовало полицейским обратиться в травмпункт для фиксации якобы укуса собаки и оформления дачи объяснений о том, что она бросилась на сотрудника, а также задержать подозреваемого и, отделив его от адвоката, оказать давление для дачи нужных показаний, утверждает Евгений Д.

Как рассказали агентству защитники потерпевшего, их клиента задержали и доставили в Ноябрьскую ЦГБ, где хотели провести его медосвидетельствование. Их подзащитный отказался проходить обследование без своего адвоката, которого по пути следования в больницу задержали сотрудники ГИБДД.

Следующие два дня, 8 и 9 февраля, полицейские пытались привлечь к административной ответственности Евгения Д. за отказ от медосвидетельствования и за препятствование и неповиновение должностному лицу при исполнении им своих служебных обязанностей. Но оба дела развалились. Судьи не нашли составов правонарушений в действиях Евгения Д.

На вопрос о развитии ситуации с убийством собаки сотрудником полиции в ОМВД Ноябрьска попросили получить комментарий в ведомственном управлении по ЯНАО. Там корреспонденту агентства сообщили, что позиция правоохранителей по ситуации не изменилась и она изложена на официальном сайте.

Напомним, по версии полицейского управления округа, сотрудники ведомства в Ноябрьске, расследуя дело о краже, в присутствии понятых вскрыли дверь подозреваемого. Хозяин квартиры якобы натравил на сотрудников собаку бойцовской породы, в ответ силовик был вынужден применить табельное оружие.

Адвокаты подзащитного рассказали о том, что они готовят жалобы на действия сотрудников Ноябрьского следственного отдела СУ СК РФ по ЯНАО, которые, на их взгляд, недобросовестно проводят проверку действий полицейских.

В следственном управлении СК РФ округа «URA.RU» заявили о том, что отдел по Ноябрьску проводит тщательную проверку. На место происшествия выезжала следственная группа, в состав которой входили криминалисты. Следствие пока ведется, и говорить о результатах проверки еще рано.