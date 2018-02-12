Оскар Кучера прилетел в ХМАО, чтобы научиться кулинарии у аборигенов Югры

19:08 12 февраля 2018 0

Оскар Кучера посетит достопримечательности и приготовит хлеб Фото: страница Оскара Кучеры в Instagram

В Ханты-Мансийске начинаются съемки шоу Taste of Russia телеканала Russia Today. Они посвящены Югре, сообщили «URA.RU» в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В съемках примут участие российский актер Оскар Кучера и кулинар из США Глен Куцовски. Планируется, что съемочная бригада RT посетит Центр зимних видов спорта, деревню аборигенов «Вэнт корт», культурно-туристический комплекс «Археопарк», а также этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».

Предполагается, что ведущие Taste of Russia приготовят хлеб по традиционному рецепту коренных народов Севера. Во время шоу Кучера и Куцовски также обычно рассказывают, чем их удивляет регион, в котором проходят съемки. Время выхода программы о Ханты-Мансийске в эфир пока не заявлено.

Шоу Taste of Russia посвящено кулинарным традициям различных регионов России. Оскар Кучера и Глен Куцовски не только исследуют гастрономическое многообразие страны, но изучают историю русских блюд.