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12 февраля 2018
19:39  12 февраля 2018 0

Саакашвили похитили из киевского ресторана, чтобы депортировать

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Скандального политика увезли в неизвестном направленииФото: depositphotos.com © URA.RU

В Киеве в ресторане «Сулугуни» неизвестные в масках схватили Михаила Саакашвили. Его увезли в неизвестном направлении.

О похищении рассказал депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко. Экс-губернатора Одесской области задержали сотрудники погранслужбы Украины, сообщает «Русская планета». Похитители были на трех белых микроавтобусах Volkswagen. Соратница Саакашвили Лиза Богуцкая в Facebook написала, что политика везут в аэропорт Борисполь и могут выслать из страны рейсом Киев — Варшава, который отправляется в 17:25 по местному времени.

Напомним, что в декабре 2017 года Печерский районный суд Киева освободил Саакашвили из-под стражи под поручительство группы депутатов Верховной Рады Украины, сообщало РАПСИ. Его подозревают в совершении преступлений по трем статьям: «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

Ольга Кулакова
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