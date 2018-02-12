На голосование за единоросса в Зауралье пришли 5% избирателей

В Шадринске на праймериз, где определялся кандидат от «Единой России» в городскую думу, пришло 106 избирателей из более чем двух тысяч избирателей, проживающих в округе (около 5% от общего числа), сообщили «URA.RU» источники, знакомые ситуацией. Победителем стала жена известного предпринимателя.
Из четырех претендентов больше всего голосов получила супруга предпринимателя из Шадринска Виктория Семенова. Во время предстоящих президентских выборов самые большие опасения связывают с явкой в крупнейших городах региона — Кургане и Шадринске. 18 марта рядом с избирательными участками будут также проводить голосование за проекты благоустройства по программе «Комфортная среда».
Отметим, Виктору Семенову в том числе принадлежит строительная организация «Уралхимзащита». На дома, построенные этим предприятием, в августе 2017 года жаловались местные жители, тогда ситуацией заинтересовалась и региональная прокуратура.