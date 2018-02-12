Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, который лишил Юлию Савиновских опеки над приемными детьми, рассказал причины такого решения. Согласно мотивировочной части решения, суд признал мужчиной екатеринбурженку, удалившую себе грудь седьмого размера, а ее брак — однополым, что противоречит российскому законодательству.
Вырезку из решения суда опубликовал в Facebook адвокат Савиновских Алексей Бушмаков. Согласно Семейному кодексу РФ, в браке могут состоять только мужчина и женщина, регистрация однополых браков в России запрещена. Однако «идентификация Савиновских Ю. В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», следует из документа.
Ранее «URA.RU» писало, что суд отказал Савиновских в восстановлении опеки над детьми 23 августа 2017 года. Мотивировочную часть огласили только сегодня, 12 февраля. Адвокат намерен обжаловать решение суда.