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13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
20:17  12 февраля 2018 9

Суд Екатеринбурга назвал «мать без груди» мужчиной, а ее брак — однополым. ФОТО

Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Адвокат Савиновских показал часть мотивировочного решенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, который лишил Юлию Савиновских опеки над приемными детьми, рассказал причины такого решения. Согласно мотивировочной части решения, суд признал мужчиной екатеринбурженку, удалившую себе грудь седьмого размера, а ее брак — однополым, что противоречит российскому законодательству.

Фото: Facebook Алексея Бушмакова

Вырезку из решения суда опубликовал в Facebook адвокат Савиновских Алексей Бушмаков. Согласно Семейному кодексу РФ, в браке могут состоять только мужчина и женщина, регистрация однополых браков в России запрещена. Однако «идентификация Савиновских Ю. В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», следует из документа.

Ранее «URA.RU» писало, что суд отказал Савиновских в восстановлении опеки над детьми 23 августа 2017 года. Мотивировочную часть огласили только сегодня, 12 февраля. Адвокат намерен обжаловать решение суда.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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