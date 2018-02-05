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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:35  05 февраля 2018 0

Суд в Екатеринбурге отказался вернуть детей женщине, удалившей грудь

Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Юлия Савиновских намерена обжаловать решение судаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил не возвращать приемных детей в семью Юлии Савиновских. Требования органов опеки о расторжении договора с многодетной матерью удовлетворено.

Как сообщили «URA.RU» в районном суде, решение еще не вступило в законную силу. 12 феврале будет оглашена мотивировочная часть решения. Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook заявил, что решение будет обжаловано.

«URA.RU» подробно освещало историю Юлии Савиновских. Напомним, что августе прошлого года органы опеки отобрали у девушки двух приемных сыновей. Это произошло после того, как Юлия сделала операцию по удалению молочных желез. Также против нее сработал тот факт, что она вела в Интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. 26 августа суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми.

В защиту семьи Савиновских высказались многие известные россияне, а сама история дошла до зарубежных СМИ. В январе кандидат президенты России Ксения Собчак опубликовала интервью с Юлией и ее мужом, в котором пара рассказала о самом процессе усыновления детей. Савиновских отказалась прямо отвечать на вопрос о своей сексуальной ориентации, заявив, что откровенный ответ может поставить под угрозу ее жизнь.

Сергей Макеев
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