Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил не возвращать приемных детей в семью Юлии Савиновских. Требования органов опеки о расторжении договора с многодетной матерью удовлетворено.
Как сообщили «URA.RU» в районном суде, решение еще не вступило в законную силу. 12 феврале будет оглашена мотивировочная часть решения. Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook заявил, что решение будет обжаловано.
«URA.RU» подробно освещало историю Юлии Савиновских. Напомним, что августе прошлого года органы опеки отобрали у девушки двух приемных сыновей. Это произошло после того, как Юлия сделала операцию по удалению молочных желез. Также против нее сработал тот факт, что она вела в Интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. 26 августа суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми.
В защиту семьи Савиновских высказались многие известные россияне, а сама история дошла до зарубежных СМИ. В январе кандидат президенты России Ксения Собчак опубликовала интервью с Юлией и ее мужом, в котором пара рассказала о самом процессе усыновления детей. Савиновских отказалась прямо отвечать на вопрос о своей сексуальной ориентации, заявив, что откровенный ответ может поставить под угрозу ее жизнь.