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13 февраля 2018
12 февраля 2018
23:54  12 февраля 2018 0

Владимир Путин принял победителей конкурса «Лидеры России» в Кремле

Владимир Путин принял победителей конкурса «Лидеры России» в КремлеФото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин лично поздравил победителей всероссийского конкурса «Лидеры России». Глава государства встретился с ними в Кремле в понедельник, 12 февраля.

«Этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста. Тем не менее, думаю, что он не пройдет незамеченным для тех, кто ищет в свои структуры, во властные структуры, в бизнес-структуры себе интересных перспективных людей. В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег», — заявил Путин в своем приветственном слове.

Встреча состоялась в понедельник, 12 февраля, в Кремле
kremlin.ru

Эксперт ЭИСИ, политолог Олег Матвейчев подтвердил «URA.RU», что встреча была инициирована самим Путиным: «Безусловно, такие вещи как встреча с лидером РФ, не могут быть плановыми. Это всегда сюрприз, приятная неожиданность, приятный финал и дополнительный бонус для конкурсантов. Так что это показывает личную оценку Владимира Путина конкурсу, который заслужил его личного внимания».

В ходе встречи Путин выслушал впечатления конкурсантов о том, как прошло соревнование, и намекнул, что «Лидеры России» станут не разовым мероприятием. Президент отметил, что для организаторов конкурса стал неожиданностью неподдельный интерес россиян: вместо 15 тысяч, на которые они рассчитывали, подали заявки почти 200 тысяч человек. Также, по его словам, для них стало сюрпризом, что регистрироваться будут уже состоявшиеся люди, в том числе и доктора наук.

Торжественная церемония закрытия конкурса "Лидеры России". Сочи, лидеры россии
Накануне в Сочи, где награждали победителей, было очень эмоционально
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперт конкурса Алена Август считает, что встреча Путина с победителями конкурса «Лидеры России» показывает реальный интерес первого лица к теме кадровых и социальных лифтов: «Конкурс — это продолжение его стратегии на обновление кадров в госуправлении, а также на привлечение наиболее качественных специалистов в сферу управления экономикой».

Была выполнена главная цель конкурса — была создана система поиска и отбора высокопотенциальных профессионалов, отмечают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Напомним, что в минувшие выходные в Сочи завершился всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры России». Победителями стали 103 финалиста, 11 из них представляют Урал. Конкурс стал флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей». Он организован на базе РАНХиГС по личной инициативе Владимира Путина. «Лидеры России» стали наглядным социальным лифтом для перспективных россиян из регионов. Первичные заявки на участие в конкурсе подали 200 тысяч человек. В итоге до финала дошли 300 лучших. 12—16 марта финалистов и участников конкурса «Лидеры России» ждут на Всероссийском Форуме «Россия — страна возможностей» в Москве.

Марина Иванова
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