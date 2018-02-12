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13 февраля 2018
12 февраля 2018
22:00  12 февраля 2018 13

«Эту ситуацию замалчивают». В Госдуме призвали Минобороны ответить за гибель сотен россиян в Сирии

Клипарт, оппозиция, флаг сирии
Информация о массовой гибели военных ЧВК «Вагнера» в Сирии появилась на прошлой неделеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев потребовал от Минобороны РФ изучить информацию о гибели россиян в Сирии. Поводом для депутатского запроса стала новость о возможной потере двухсот бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» при авиаударе коалиции.

«Все официальные лица эту ситуацию замалчивают. Я думаю, что это могло быть, и уверен, что американцы объяснят это тем, что они не знали, что это россияне. Ведь официально мы участие в сухопутной операции в Сирии не принимаем — мы используем только Воздушно-космические силы. Поэтому, видимо, Минобороны этот инцидент никак не комментирует» — цитирует представителя ЛДПР портал «Шторм».

Лебедев подчеркнул, что статус россиян, воевавших в Сирии, в данной ситуации не должен влиять на оглашение информации. «В любом случае это граждане России, которые погибли в мирное время. Нужно выразить соболезнования родным и близким, сказать об этом. Власть просто обязана это сделать», — добавил депутат.

В данный момент профильный комитет Госдумы готовит протокольное поручение в Министерство обороны. По словам парламентария Александра Шерина, военное ведомство может объяснить произошедшее публично, либо огласить данные в закрытом режиме — депутаты имеют право на получение подобного рода информации. В своем запросе они намерены выяснить не только обстоятельства гибели бойцов ЧВК, но и потребовать разъяснений в связи с гибелью российского пилота Андрей Филиппова. В частности, они хотят знать, почему его самолет был без сопровождения, а боевики опередили российские сопроводительные группы.

Напомним, что информацию об авиаударе коалиции по «российским наемникам» 9 февраля опубликовал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. Поводом для авиаудара стала атака около 500 военных, имеющих отношение к России и к режиму Башара Асада, на аванпост США в восточной Сирии. Позже Telegram-канал WarGonzo опубликовал расшифровку переговоров бойцов ЧВК «Вагнера» после обстрела. По их подсчетам, в результате атаки погибло не менее двухсот россиян.

Сергей Макеев
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