Песков рассказал о болезни Путина

22:17 12 февраля 2018 4

Владимир Путин продолжает работу, несмотря на простуду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин простудился, но болезнь никак не отразится на его рабочем графике. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Простудился, но продолжает работать», — цитирует Пескова «Интерфакс». По его словам, недомогание не отразилось на графике президента. Отметим, что поводом для вопроса Пескову стал изменившийся голос главы государства в ходе его встречи с финалистами конкурса «Лидеры России». «Я прошу прощения, голос немного сел», — заявил Владимир Путин в начале встречи.

Ранее пресс-секретарь Кремля, комментируя доклад о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, сообщил, что Владимир Путин абсолютно здоров и «может дать фору многим», напоминает телеканал RT.