Директор школы в Бурятии уволился после резни на уроке

03:52 13 февраля 2018 0

Директор школы оставил должность по собственному желанию Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Директор школы №5 в Улан-Удэ, где в январе произошло нападение на учеников и учителя, оставил должность. Об этом журналистам рассказал источник в республиканском правительстве.

«Сергей Разуваев [директор] написал заявление об увольнении по собственному желанию», — приводит ТАСС слова источника.

19 января, как напоминает RT, вооруженный топором ученик девятого класса напал на семиклассников, которые на тот момент находились на уроке. Сначала подросток бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, начался пожар, и когда педагог начал выводить учеников, тот начал наносить школьникам удары топором. В итоге пострадали семь человек, включая учителя и самого нападавшего.

После выписки из больницы нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство и арестовали на два месяца. Вместе с ним арестованы и два предполагаемых соучастника 14-ти и 15-ти лет.

Незадолго до этого, 15 января, в Перми двое подростков зашли кабинет школы № 127 и напали с ножами четвероклассников. Учительница попыталась защитить детей и получила серьезные ранения. Тогда были госпитализированы 14 детей и педагог. В числе пострадавших — и нападавшие подростки, которые попытались покончить с собой.