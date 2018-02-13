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13 февраля 2018
12 февраля 2018
03:52  13 февраля 2018 0

Директор школы в Бурятии уволился после резни на уроке

Владимир Зубрин. Интервью, кабинет чиновника, рабочее место, пустое кресло
Директор школы оставил должность по собственному желаниюФото: Павел Бедняков © URA.RU
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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Директор школы №5 в Улан-Удэ, где в январе произошло нападение на учеников и учителя, оставил должность. Об этом журналистам рассказал источник в республиканском правительстве.

«Сергей Разуваев [директор] написал заявление об увольнении по собственному желанию», — приводит ТАСС слова источника.

19 января, как напоминает RT, вооруженный топором ученик девятого класса напал на семиклассников, которые на тот момент находились на уроке. Сначала подросток бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, начался пожар, и когда педагог начал выводить учеников, тот начал наносить школьникам удары топором. В итоге пострадали семь человек, включая учителя и самого нападавшего.

После выписки из больницы нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство и арестовали на два месяца. Вместе с ним арестованы и два предполагаемых соучастника 14-ти и 15-ти лет.

Незадолго до этого, 15 января, в Перми двое подростков зашли кабинет школы № 127 и напали с ножами четвероклассников. Учительница попыталась защитить детей и получила серьезные ранения. Тогда были госпитализированы 14 детей и педагог. В числе пострадавших — и нападавшие подростки, которые попытались покончить с собой.

Сергей Демин
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