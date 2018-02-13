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13 февраля 2018
12 февраля 2018
07:00  13 февраля 2018 0

«Выглядит как Анджелина Джоли в свои 21». Российская керлингистка покорила Запад своей красотой

Пользователи Сети восхитились красотой молодой спортсменкиФОТО: личная страница Анастасии Брызгаловой в Instagram

Западные СМИ обратили внимание на многочисленные комментарии пользователей Сети, которые восхитились красотой российской керлингистки Анастасии Брызгаловой, принимающей участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Российскую команду по керлингу в дабл-миксте ведет Анастасия Брызгалова, которая выглядит как Анджелина Джоли в свои 21, если бы она взяла в руки швабру», — написал один из пользователей. Другой отметил явное сходство с американской актрисой и моделью Меган Фокс, передает Life.

Остальные признались, что молодая спортсменка покорила их своей красотой: «Я все еще болею за США, но российская керлингистка Анастасия Брызгалова чертовски похожа на модель», «Анастасия Брызгалова — мой новый повод любить Зимние игры», «Я не очень понимаю керлинг, но Анастасия Брызгалова сделала меня фанатом». Некоторые пользователи, как отмечается, даже огорчились, узнав, что российская керлингистка замужем.

Александр Черноскутов
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