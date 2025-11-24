Участники СВО получат еще одну льготу при поиске работы

Вернувшиеся с фронта бойцы СВО ускорят переход малых предпринимателей в средний бизнес Фото: Илья Московец © URA.RU

Участникам СВО подготовили новые рабочие места. На оперативном совещании с заместителями 24 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране продолжают создавать условия для запуска новых производств, в том числе на базе бизнес-парков. Как рассказал URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, таким образом власти хотят обеспечить вакансиями вернувшихся с фронта бойцов спецоперации.

В начале совещания Мишустин поднял тему запуска новых производств. Они важны для создания новых рабочих мест, которые помогают молодежи реализовать свой потенциал, а семьям — увеличить доход. «Правительство помогает регионам открывать индустриальные центры. По госпрограмме „Экономическое развитие и инновационная экономика“ профинансировали свыше 60 таких промышленных, технологических и бизнес-парков со всей необходимой инфраструктурой: помещения для предприятий, складские площади, коммунальные сети», — сказал премьер.

Там разместились порядка тысячи организаций малого и среднего бизнеса, которые с минимальными затратами внедрили свои решения, наладили выпуск высококачественной продукции, добавил он. «Чтобы повысить эффективность этой меры, внесли изменения в правила распределения субсидий, увеличив до 12 в год число индустриальных центров, которые регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут построить с их использованием», — отметил глава правительства РФ.

Для ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей повысили максимальный размер финансовой поддержки — до 600 млн рублей за проект, подчеркнул премьер. «Будем и дальше стимулировать развитие производства по всей стране. От этого зависит технологический и промышленный суверенитет, устойчивый рост и конкурентоспособность отечественных компаний и качество жизни наших граждан», — сообщил Мишустин.

Строительство и регулярное финансирование бизнес-парков поможет изменить структуру малого бизнеса так, чтобы в дальнейшем увеличить объем доходов в бюджет, особенно за счет вернувшихся с фронта участников СВО, сообщил URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «На данный момент подавляющее большинство представителей малого бизнеса занимаются розничной торговлей, а также услугами по ремонту различных технических средств.

Из-за этого число малых компаний, занимающихся производством, очень мало, но оборудованные бизнес-центры решат эту проблему. Специалисты, имеющие свои стартапы, могут воспользоваться площадками и мощностями бизнес-центров для изготовления своих продуктов и вывода их в серию», — отметил он.

Большую часть таких работников могут составить вернувшиеся с фронта бойцы СВО — новая элита России, которые начнут переобучаться по различным государственным программам на востребованные специальности, а значит — формировать запросы на вакансии в таких технопарках, объяснил Масленников. «Их будет очень много, поэтому власти готовятся к этому уже сейчас, чтобы решить, в том числе вопрос их социальной адаптации к гражданской жизни», — конкретизировал эксперт.