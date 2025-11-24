Участники СВО получат еще одну льготу при поиске работы
Вернувшиеся с фронта бойцы СВО ускорят переход малых предпринимателей в средний бизнес
Участникам СВО подготовили новые рабочие места. На оперативном совещании с заместителями 24 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране продолжают создавать условия для запуска новых производств, в том числе на базе бизнес-парков. Как рассказал URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, таким образом власти хотят обеспечить вакансиями вернувшихся с фронта бойцов спецоперации.
Правительство продолжает создавать индустриальные центры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
В начале совещания Мишустин поднял тему запуска новых производств. Они важны для создания новых рабочих мест, которые помогают молодежи реализовать свой потенциал, а семьям — увеличить доход. «Правительство помогает регионам открывать индустриальные центры. По госпрограмме „Экономическое развитие и инновационная экономика“ профинансировали свыше 60 таких промышленных, технологических и бизнес-парков со всей необходимой инфраструктурой: помещения для предприятий, складские площади, коммунальные сети», — сказал премьер.
Порядка тысячи предприятий МСП разместились в новых бизнес-парках
Там разместились порядка тысячи организаций малого и среднего бизнеса, которые с минимальными затратами внедрили свои решения, наладили выпуск высококачественной продукции, добавил он. «Чтобы повысить эффективность этой меры, внесли изменения в правила распределения субсидий, увеличив до 12 в год число индустриальных центров, которые регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут построить с их использованием», — отметил глава правительства РФ.
Кабмин увеличил поддержку проектов индустриальных центров в новых регионах
Для ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей повысили максимальный размер финансовой поддержки — до 600 млн рублей за проект, подчеркнул премьер. «Будем и дальше стимулировать развитие производства по всей стране. От этого зависит технологический и промышленный суверенитет, устойчивый рост и конкурентоспособность отечественных компаний и качество жизни наших граждан», — сообщил Мишустин.
Участники СВО смогут занять места в новых бизнес-центрах
Строительство и регулярное финансирование бизнес-парков поможет изменить структуру малого бизнеса так, чтобы в дальнейшем увеличить объем доходов в бюджет, особенно за счет вернувшихся с фронта участников СВО, сообщил URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «На данный момент подавляющее большинство представителей малого бизнеса занимаются розничной торговлей, а также услугами по ремонту различных технических средств.
Из-за этого число малых компаний, занимающихся производством, очень мало, но оборудованные бизнес-центры решат эту проблему. Специалисты, имеющие свои стартапы, могут воспользоваться площадками и мощностями бизнес-центров для изготовления своих продуктов и вывода их в серию», — отметил он.
Участие бойцов СВО в МСП поможет им адаптироваться к гражданке
Большую часть таких работников могут составить вернувшиеся с фронта бойцы СВО — новая элита России, которые начнут переобучаться по различным государственным программам на востребованные специальности, а значит — формировать запросы на вакансии в таких технопарках, объяснил Масленников. «Их будет очень много, поэтому власти готовятся к этому уже сейчас, чтобы решить, в том числе вопрос их социальной адаптации к гражданской жизни», — конкретизировал эксперт.
Дополнительно это повысит экспортный потенциал таких компаний, продолжил эксперт. Ведь представители малого бизнеса могут потратить высвободившиеся средства на увеличение объемов производства, отметил он. «Это ускорит переход предпринимателей в разряд среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы в федеральный бюджет страны», — конкретизировал экономист Масленников.
