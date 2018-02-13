В продажу поступил законсервированный «Челябинский воздух со смогом». Инициаторами необычного бизнеса стали местные жители, которые решили извлечь пользу из плохой экологии
Предприниматели разместили лот на сайте объявлений 9 февраля. Стоимость одной банки оценена в 200 рублей. Товар представляет из себя жестяную консервную банку с оригинальной этикеткой, на которой отпечатана фотография промышленных объектов со столбами дыма.
На вопрос «URA.RU» о том, где берется воздух для продажи, автор проекта, челябинец Евгений, не ответил, заявив что это коммерческий секрет. «Консервированный смог, производство в Челябинске», — сказал Евгений и пояснил, что уже «есть клиенты» (пока — только жители города).
«Изначально идея была сделать сувениры для друзей, которые уехали. А потом мы подумали, почему бы не заработать на этом денег… У нас по всему городу можно набрать его, во всех районах плохой воздух», — отметил он.
Челябинская область является аутсайдером в экологическом рейтинге регионов России общественной организации «Зеленый патруль»: в декабре 2017 года регион занимал в нем 85-е место. На соседних с ним позициях оказались Свердловская и Московская области.
Председатель организации, член Общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин, рассказал, что в ведомство поступает множество жалоб на выбросы, связанные с деятельностью промышленных объектов.