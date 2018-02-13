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Главные новости Челябинской области
11:29  13 февраля 2018 1

Челябинцы начали продавать «воздух со смогом». Клиенты уже есть. ФОТО

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, экология, деревья, лес, природа, промышленность, смог, завод, домна, загазованность
Изначально смог хотели дарить друзьям в качестве сувенировФото: Илья Московец © URA.RU

В продажу поступил законсервированный «Челябинский воздух со смогом». Инициаторами необычного бизнеса стали местные жители, которые решили извлечь пользу из плохой экологии

Предприниматели разместили лот на сайте объявлений 9 февраля. Стоимость одной банки оценена в 200 рублей. Товар представляет из себя жестяную консервную банку с оригинальной этикеткой, на которой отпечатана фотография промышленных объектов со столбами дыма.

На вопрос «URA.RU» о том, где берется воздух для продажи, автор проекта, челябинец Евгений, не ответил, заявив что это коммерческий секрет. «Консервированный смог, производство в Челябинске», — сказал Евгений и пояснил, что уже «есть клиенты» (пока — только жители города).

«Изначально идея была сделать сувениры для друзей, которые уехали. А потом мы подумали, почему бы не заработать на этом денег… У нас по всему городу можно набрать его, во всех районах плохой воздух», — отметил он.

Челябинская область является аутсайдером в экологическом рейтинге регионов России общественной организации «Зеленый патруль»: в декабре 2017 года регион занимал в нем 85-е место. На соседних с ним позициях оказались Свердловская и Московская области.

Председатель организации, член Общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин, рассказал, что в ведомство поступает множество жалоб на выбросы, связанные с деятельностью промышленных объектов.

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Фото: инициатор проекта, житель Челябинска Евгений

Семен Гринберг
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