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09 февраля 2018
12:50  13 февраля 2018 1

В ХМАО застрелили медведя-шатуна, пришедшего в город

Медведь-шатун забрался в коллективный садФото: animalbox.ru

Сотрудники департамента природных ресурсов ХМАО-Югры были вынуждены застрелить медведя, который неожиданно объявился на окраине Югорска. Косолапого заметили, когда он лазил по дворам в садовом товариществе «Комарово» на окраине города.

«Местные жители заметили медведя и сообщили об этом в департамент природных ресурсов. По какой-то причине медведь, который сейчас должен спать, проснулся и в поисках еды вышел из леса, пришел в город», — сообщили «URA.RU» в департаменте природных ресурсов ХМАО.

В ведомстве объяснили, что нет опаснее зверя, чем зимний медведь-шатун. Если он пришел в населенный пункт, то есть только один вариант — отстрел животного, иначе он рано или поздно обязательно нападет на людей. Инспекторы, чтобы предотвратить нападение хищника, застрелили его.

Александр Лукманов
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