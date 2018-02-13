Фильм Стоуна о Путине назвали незаконной агитацией и пожаловались в ЦИК

13:17 13 февраля 2018 8

Первый канал решил снова показать фильм Оливера Стоуна «Путин» Фото: kremlin.ru

«Первый канал» собирается показать четырехсерийный фильм Оливера Стоуна «Путин» перед началом агитационного периода в СМИ. Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова в связи с этим подала жалобу в ЦИК и потребовала отменить демонстрацию фильма.

Представители партии считают, что показ является незаконной предвыборной агитацией, сообщают «Ведомости». Во-первых, избирательный фонд Владимира Путина не финансировал изготовление и демонстрацию фильма. По словам Слабуновой, картину также планируют показать в период, «когда предвыборная агитация на телеканалах запрещена».

В избирательном штабе Ксении Собчак тоже не исключают возможность подачи жалобы в ЦИК. Представители Владимира Жириновского поддерживают решение «Яблока», но считают, что такие обращения бесполезны и являются пустой тратой времени. «Когда в новостях ежедневно идет по 25 сюжетов о деятельности Путина, это еще хоть как-то можно списать на его деятельность в рамках текущей должности, но документальный фильм точно ставит в неравные условия кандидатов», — сказал представитель ЛДПР Игорь Лебедев.

О том, что «Первый канал» повторит показ фильма Оливера Стоуна, стало известно 6 февраля. В первый раз каждую из серий посмотрели более 5,5 млн человек, отмечает «Федеральное агентство новостей». После завершения работы над кинокартиной американский режиссер рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным. «Потрясающий ум, стратегическое мышление, он превосходно себя контролирует», — цитирует Стоуна «Русская планета». Режиссер также добавил, что своим фильмом хотел донести точку зрения Путина до Запада.