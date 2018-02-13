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Главные новости Челябинской области
15:39  13 февраля 2018 2

Южноуральского депутата выгнали с должности после пьяного ДТП. Его сменил чиновник, который сам недавно разбил машину

Встреча с партактивом ЕР. Кунашакский район. Челябинск., обертас сергей, лошкин алексей, аминов сибагатулла, платонов алексей
Алексей Платонов (слева) уступил Сибагатулле Аминову пост лидера кунашакских единороссовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кунашакское отделение «Единой России» на заседании во вторник, 13 февраля, удовлетворило заявление Алексея Платонова об отставке с поста председателя. Исполняющим эти обязанности избран глава района Сибагатулла Аминов, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

«Хочу подчеркнуть, что меня избрали только исполняющим обязанности секретаря местного политсовета. Поскольку Платонов написал заявление о сложении полномочий. Кто займет эту должность, будет решаться на конференции местного отделения партии. Она пройдет после мартовских выборов», — заявил Сибагатулла Аминов.

Зампред челябинского регионального отделения «ЕР» Семен Мительман уточнил, что вопрос о должности спикера райсовета не поднимался. «Он находится в компетенции самих депутатов», — добавил собеседник.

Решение Алексея Платонова об отставке с поста главного районного единоросса было вынужденным. Оно последовало после пьяного ДТП с его участием в августе 2017 года. После этого, по рекомендации лидера южноуральских единороссов Владимира Мякуша, кунашакского партийного босса вывели из регионального политсовета и настоятельно рекомендовали добровольно освободить кресло председателя местной ячейки «ЕР».

Годом ранее в ДТП попадал и глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Правда, чиновник не был пьян и в аварии никто не пострадал.

Кунашакский район считался самым коррумпированным муниципалитетом Челябинской области, поскольку фигурантами уголовных дел стали два подряд главы, их заместители, руководители силовых структур и бизнесмены.

Сергей Леонов
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