Кунашакское отделение «Единой России» на заседании во вторник, 13 февраля, удовлетворило заявление Алексея Платонова об отставке с поста председателя. Исполняющим эти обязанности избран глава района Сибагатулла Аминов, сообщил он корреспонденту «URA.RU».
«Хочу подчеркнуть, что меня избрали только исполняющим обязанности секретаря местного политсовета. Поскольку Платонов написал заявление о сложении полномочий. Кто займет эту должность, будет решаться на конференции местного отделения партии. Она пройдет после мартовских выборов», — заявил Сибагатулла Аминов.
Зампред челябинского регионального отделения «ЕР» Семен Мительман уточнил, что вопрос о должности спикера райсовета не поднимался. «Он находится в компетенции самих депутатов», — добавил собеседник.
Решение Алексея Платонова об отставке с поста главного районного единоросса было вынужденным. Оно последовало после пьяного ДТП с его участием в августе 2017 года. После этого, по рекомендации лидера южноуральских единороссов Владимира Мякуша, кунашакского партийного босса вывели из регионального политсовета и настоятельно рекомендовали добровольно освободить кресло председателя местной ячейки «ЕР».
Годом ранее в ДТП попадал и глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Правда, чиновник не был пьян и в аварии никто не пострадал.
Кунашакский район считался самым коррумпированным муниципалитетом Челябинской области, поскольку фигурантами уголовных дел стали два подряд главы, их заместители, руководители силовых структур и бизнесмены.