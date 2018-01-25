16:54 25 января 2018 0

Во время допроса депутат был пьян Фото и видео: канал «иван иванов» на YouTube

На анонимном канале YouTube обнародовано видео опроса спикера Кунашакского райсовета Алексея Платонова сразу после аварии, в которой он разбил иномарку, не вписавшись в поворот. В 13-минутном ролике южноуральский депутат требует от полицейских закрыть его дело, передает корреспондент «URA.RU».

«Вы меня вообще не закроете. Об этом даже вообще не говори… Ущерб возместить обязуюсь, никто не пострадал. Что вам еще надо?.. Покажите приказ, где написано, что Платонов должен дать данные и отпечатки пальцев?», — говорил Платонов. Председателю райсобрания депутатов объяснили, что доставили в отдел полиции для установления личности и оформления происшествия. Но тот долго препирался. «Ты в институте когда-нибудь учился? Я учился 5 лет. И знаю, что 90% [студентов] отчислено на основании объяснительных. Нельзя никогда давать на себя показания!», — поделился опытом спикер.

Депутат рассказал, что во время учебы в курганском университете его выгнали из общежития за какое-то нарушение. И он «всю ночь пил водку с деканом в комнате». После этого проблема решилась. «Сейчас водки нет, но завтра возможно», — улыбаясь, то ли пошутил, то ли намекнул Платонов.

«То, что я сидел пьяным, никто не докажет. Ну, снес ограждение, восстановлю. Закрывайте дело», — вновь переходил на требования спикер райсовета.

На ролике также запечатлен момент, где председатель депутатского корпуса жалуется, что у него кредитных обязательств на 4,5 млн рублей. Половина — банковский кредит, половина — занял у друзей.

Алексей Платонов надеялся отделаться только ремонтом бордюра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конечном итоге документы на него оформили. На их основании мировой суд 18 ноября признал Алексея Платонова виновным по ч.2 ст. 12.27 КОАП РФ (оставление места ДТП) и лишил водительского удостоверения на один год. На следующий день депутата признали виновным по ч.1 ст. 12.27 КОАП РФ (отказ от медосвидетельствования). За это его лишили прав еще на 1,5 года и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Как объяснили «URA.RU» в суде, приговоры вступают в силу спустя 10 дней после оглашения. То есть у Алексея Платонова еще есть время их обжаловать. После вступления в силу наказание будет исполняться поочередно. То есть в общей сложности депутат не сможет управлять автомобилем в течение 2,5 лет и выплатит 30 тыс. рублей.

Алексей Платонов не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». В августе 2017 года, сразу после ДТП, он уверял, что был трезв за рулем, но не справился с управлением и врезался в бордюр, разбив машину. Депутат также выразил готовность восстановить ограждение за свой счет.

Между тем лидер челябинского регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш подчеркнул, что поставил перед местным политсоветом вопрос об отставке Алексея Платонова с должности секретаря местной ячейки партии. После вступления в силу судебных вердиктов его также рекомендовано сместить с должности председателя райсовета. Кроме того, Алексей Платонов 1 декабря 2017 года на областной конференции «ЕР» был выведен из состава регионального политсовета партии.