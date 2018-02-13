В фонде «Город без наркотиков» прокомментировали похищение людей сотрудниками центра для наркоманов

16:46 13 февраля 2018 0

По мнению вице-президента ФГБН, это дискредитирует деятельность реабцентров Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В екатеринбургском фонде «Город без наркотиков» прокомментировали ситуацию насильственного помещения людей в реабилитационный центр для наркозависимых. Свою позицию высказал первый вице-президент фонда Тимофей Жуков, комментируя недавнюю историю, когда женщину, которая не страдала никакими зависимостями, сотрудники реабцентра «Ключи» из Березовского похитили из дома по «заказу» родственников.

«В фонде „Город без наркотиков“ в предыдущие годы также имели место подобные истории, и люди, причастные к ним, были осуждены», — заявил «URA.RU» Тимофей Жуков. По его словам, такие поступки в организациях, занимающихся реабилитацией наркоманов, «дискредитируют деятельность реабилитационных центров» (не говоря уже о том, что подлежат уголовной ответственности).

Тимофей Жуков высказал свою позицию по ситуации в реабцентре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы предотвратить подобные факты, в самом Фонде «Город без наркотиков» создана система контроля за реабилитантами и обслуживающим персоналом, при которой невозможно ни удержание людей против их воли, ни какие-либо другие нарушения. Эта система абсолютно прозрачна.

«У нас стоят веб-камеры, и любой человек, которому дается к ним доступ, а это могут быть как родители, так и, при необходимости, правоохранители, может в режиме онлайн наблюдать за тем, что происходит в реабилитационном центре, — рассказал Тимофей Жуков. — Кроме того, участковый, на территории которого располагается центр, регулярно его посещает, и любой реабилитант может при необходимости связаться с ним».

Скандал вокруг реабилитационного центра «Ключи» в Березовском развернулся после того, как жителю этого города удалось с помощью прокуратуры и полиции добиться освобождения из центра своей жены Ольги. Оказавшись на свободе, она подала заявление о незаконном лишении свободы и рассказала, что сотрудники реабцентра похитили ее из коттеджа по «заказу» родственников (после ее ссоры с матерью). В итоге женщина провела в неволе три месяца, отказываясь выполнять упражнения из курса для реабилитации наркоманов и алкоголиков.

По ее словам, директор реабцентра Никита Великий так и не смог объяснить ей, какая же у нее зависимость. Комментируя «URA.RU» обвинения в свой адрес, Великий заявил, что пострадавшие хотят ему вреда и угрожают его жизни. «Это люди, которые не хотят выздоравливать и хотят жить другой жизнью», — сказал он. Жертва реабцентра, в свою очередь, заявляет, что готова пройти детектор лжи, который подтвердит правдивость ее показаний, а также любые экспертизы, чтобы доказать, что не страдает никакими зависимостями.