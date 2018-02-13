Зауральцы пожаловались на «антигололедную» глину на дорогах. ФОТО

Жители Шадринска пожаловались на то, что в городе борются с гололедом с помощью глины. Субстанция прилипает к обуви и оставляет грязь в помещениях.
Фото последствий обработки улиц против гололеда опубликовал анонимный пользователь в группе «Подслушано Шадринск». На снимке запечатлены колеса детской коляски, которые буквально увязли в дорожной посыпке. «Все для людей»; «Себе домой бы насыпали»; «Деньги осваивают они!», — возмутились зауральцы в комментариях.
В администрации города «URA.RU» сообщили, что в этом году никакой замены реагента для посыпки улиц не производилось — как и раньше, используется стандартная песко-соляная смесь. Там также уточнили, что такие метаморфозы с реагентом, возможно, произошли из-за того, что на улице повысилась температура или дорожники «переборщили» в отдельных местах.
Ранее «URA.RU» писало, что курганцев удивил ремонт дорог черноземом. Однако материал, использованный для засыпки ям, оказался не землей, а железнодорожный балластом.