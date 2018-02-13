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18:05  13 февраля 2018 0

Югорские национал-коммунисты нашли новый повод для протеста. Под удар попал пиар-проект администрации Сургута. ФОТО

Активисты устроили несколько одиночных пикетов в СургутеФОТО: Читатель «URA.RU»

Члены скандально известной организации «Совесть» устроили очередные акции протеста в Сургуте. На этот раз поводом для недовольства активистов стали новые антивандальные городские остановки. Об этом 13 февраля «URA.RU» сообщил один из лидеров «Совести» Сергей Чичканов.

Активисты устроили одиночные пикеты, держа в руках баннеры с надписью: «Шувалов твоя остановка, пора на выход». По словам Сергея Чичканова, критика градоначальника связана с неразумными тратами из городского бюджета на установки, которые не отвечают заявленным характеристикам.

«Данная тема очень животрепещущая, жители города обсуждают эти остановки, депутаты молчат, администрация тоже. Считаем, что своим пикетом мы подали сигнал всем, что деньги налогоплательщиков должны расходоваться эффективно, а если это не так, должностные лица должны нести ответственность», — комментирует собеседник.

На остановочные комплексы было потрачено около 27 млн рублей
ФОТО: Читатель «URA.RU»

Отметим, организация «Совесть» считается самой скандальной и радикально настроенной группировкой в ХМАО. Ее члены прославились массовыми драками с кавказцами и регулярной критикой муниципальной власти. Известно, что многие члены организации вступили в КПРФ.

Как ранее сообщало «URA.RU», антивандальные остановки начали устанавливать в Сургуте в конце 2017 года. В администрации заявляли, что обогреваемые комплексы выполнены из антивандального закаленного стекла толщиной 10 мм, а на крыше остановок — инфракрасные обогреватели. Однако горожане стали замечать, что двери и стены сооружений легко бьются из-за малейших прикосновений, а температура воздуха внутри остановок не особо отличается от уличной.

По словам директора подрядной организации Дамира Кардыбаева, который занимался установкой конструкций, проблемы связаны с ошибками в техническом задании администрации. «Все это прописано в ТЗ, и если бы мы сделали по-другому, то не смогли бы сдать объекты», — сообщал ранее директор фирмы подрядной организации.

Игорь Волосин
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