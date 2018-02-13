Бывший свердловский губернатор попал на страницы Forbes благодаря проекту на 360 млрд

20:54 13 февраля 2018 3

Александр Мишарин рассказал россиянам о транспорте будущего Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин опубликовал в новом номере журнала Forbes статью, в которой поделился с читателями своим взглядом на развитие скоростного транспорта. Он уверен, что в будущем россияне смогут жить в небольших городах, а дорога до места работы в мегаполис будет занимать не больше часа. Ключевым фактором транспортного рывка России, по его мнению, может стать запуск железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая пройдет и через Урал.

Мишарин напомнил, что XXI век уже подарил миру несколько революционных решений в мировой транспортной системе. В частности, создание поездов на магнитной подушке, электромобилей и беспилотников. По словам автора статьи, в будущем инфраструктура в большинстве стран будет обязательно включать в себя метрополитен, который свяжет не только разные города, но и страны. «ВСМ — метро между городами и странами — очень быстро станет неотъемлемой частью цивилизации», — отмечает экс-губернатор Свердловской области.

По словам Мишарина, в транспортной гонке будущего у России есть все шансы оказаться в числе лидеров. Он напомнил, что все транспортные проекты, которые уже реализуются в стране («Сапсаны», «Стрижи», «Ласточки») оказались более востребованы россиянами, чем можно было предположить на старте. Мишарин уверен, что вопрос быстрого перемещения людей между городами и странами — важнейший и определяющий качество жизни.

«Представьте себе, что будет значить для развития, скажем, Владимира возможность добраться за 20 минут до центра Москвы. А что будет значить для мира возможность добраться и довести груз из Европы до Китая за сутки? Мы действительно подходим вплотную к возможности жить и воспитывать детей далеко от перенаселенного мегаполиса, но работать в центре делового центра», — пишет автор.



Мишарин подчеркивает, что в будущем необходимо отойти от модели, при который часть россиян живет в элитных поселках, а по дороге до мегаполиса простаивает в многокилометровой пробке. Он убежден, что провинциальная модель развития России позволит население жить «современной высокоскоростной жизнью», но избавит их от необходимости покидать родной город. «Собственный автомобиль в городах становится неудобной роскошью, собственная квартира связывает человека по рукам и ногам. Статусные раньше вещи превращаются в ненужные атрибуты. Благодаря скорости и скоростным поездам решается проблема сверхгородов», — добавил экс-губернатор.



Ранее «URA.RU» сообщало о переносе сроков строительства высокоскоростной железной дороги Москва—Пекин, первым участком которой должно стать сообщение Екатеринбург—Челябинск. Запуск проекта отложен примерно на год, а его стоимость возросла с 160 до 360 миллиардов. Известно, что расстояние между конечными станциями сократилось до 218 км, а промежуточных остановок будет лишь две: в аэропортах Баландино и Кольцово.