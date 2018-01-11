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11 января 2018
Главные новости 
11:37  11 января 2018 5

Поезда между Екатеринбургом и Челябинском будут ходить со скоростью 300 км в час. Магистраль дотянется и до Тюмени

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, ВСМ, экран, магистраль, проект, трансляция, высокоскоростная магистраль
Проект УВСМ был презентован в Челябинске на российско-казахстанском форумеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (УВСМ) Челябинск —Екатеринбург будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. В пресс-службе губернатора Челябинской области «URA.RU» рассказали подробности поданного в РФ предложения о заключении концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию УВСМ.

Проект УВСМ был презентован на российско-казахстанском форуме в Челябинске, состоявшемся 9 ноября, с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Концессионное соглашение хотят заключить на 32 года. Запланированы четыре промежуточные станции и вокзальные комплексы: аэропорт Баландино (Челябинск), Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км. Ввод магистрали запланирован на 2024 год.

Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут. В рамках УВСМ будет организовано транзитное движение скоростных транзитных поездов Нижний Тагил — Челябинск и Челябинск — Тюмень. В перспективе реализации ВСМ «Евразия» планируется запустить ночные высокоскоростные поезда Москва — Челябинск и Екатеринбург — Астана.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, оценивая проект УВСМ, заявил, что на Урале «формируется сильная точка роста и создаются дополнительные условия для устойчивого и сбалансированного социально-экономического развитии». Он также отметил, что для властей Свердловской области УВСМ станет инструментом балансировки пиковой нагрузки во время Всемирной выставки Экспо-2025 в Екатеринбурге. «В общую доступную среду объединятся международные аэропорты Кольцово и Баландино, места размещения и досуга, площади конгрессно-выставочной индустрии», — сообщил Дубровский.

Гендиректор ХП «УСМ», подавшего заявку в российское правительство, Сергей Бревнов заявил, что проработаны техническая, финансово-экономическая и юридическая части проекта. «Мы организовали проведение транспортных исследований, разработали финансовую и правовую модели проекта, подготовили сигнальные разделы обоснования инвестиций», — отметил Бревнов.

В проекте участвуют группа ЧТПЗ, инвестиционная группа «РВМ капитал» и другие инвесторы совместно с властями Челябинской и Свердловской областей.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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