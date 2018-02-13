21:06 13 февраля 2018 3

Видео с моделью ищут на сайтах для взрослых Фото: Настя Рыбка, Instagram

Модель Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом Настя Рыбка, после скандала с миллиардером Олегом Дерипаской стала популярна среди любителей фильмов для взрослых. На одном из крупнейших мировых порносайтов ее псевдоним вошел в топ-5 поисковых запросов.

На Pornhub‍ модель заняла сразу четыре первых позиции в выдаче популярных запросов: «rybka», «настя рыбка», «nastya rybka» и «рыбка», передает TJournal. Тренды сайта отображаются только в мобильной версии. Сама девушка пока не прокомментировала такую популярность среди российских любителей порно.

В топе оказались сразу четыре вариации ее псевдонима Фото: скрин мобильной версии сайта Pornhub

Ранее «URA.RU» писало, что Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, авторы которого утверждают, что олигарх Олег Дерипаска пользовался услугами девушек-эскортниц, а также давал заместителю главы правительства Сергею Приходько взятку. Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), за публикацию информации, касающейся его личной жизни.