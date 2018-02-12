Судьбу Instagram и YouTube в России решат подписчики Насти Рыбки. ВИДЕО

22:50 12 февраля 2018 2

Модель проводит опрос в своих «сториз» Фото: Настя Рыбка, Instagram

Модель Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, предложила своим подписчикам решить судьбу YouTube и Instagram, которые 14 февраля могут заблокировать на территории России из-за ее совместной фотографии с Олегом Дерипаской. Она создала голосование в «сториз», чтобы решить этот вопрос.

По словам модели, удаление фото лишит силы поданный против нее иск от миллиардера и поддержит Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), расследование которого основывается на фотографиях из Instagram Рыбки и ее видеороликах в YouTube. Если оставить снимок, сервисы в России заблокируют. «Нас здесь 80 тысяч человек — решать будем вместе. Итоги голосования в сториз я подведу в полночь по московскому времени», — заключила она.

Ранее ФБК опубликовал расследование, авторы которого утверждают, что олигарх Олег Дерипаска пользовался услугами девушек-эскортниц, а также давал заместителю главы правительства Сергею Приходько взятку. Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), за публикацию информации, касающейся его личной жизни. Роскомнадзор предупредил Instagram и YouTube, что игнорирование требований об удалении спорного контента может привести к блокировке сервисов на территории России.