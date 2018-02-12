{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
22:50  12 февраля 2018 2

Судьбу Instagram и YouTube в России решат подписчики Насти Рыбки. ВИДЕО

Модель проводит опрос в своих «сториз»Фото: Настя Рыбка, Instagram

Модель Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, предложила своим подписчикам решить судьбу YouTube и Instagram, которые 14 февраля могут заблокировать на территории России из-за ее совместной фотографии с Олегом Дерипаской. Она создала голосование в «сториз», чтобы решить этот вопрос.

По словам модели, удаление фото лишит силы поданный против нее иск от миллиардера и поддержит Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), расследование которого основывается на фотографиях из Instagram Рыбки и ее видеороликах в YouTube. Если оставить снимок, сервисы в России заблокируют. «Нас здесь 80 тысяч человек — решать будем вместе. Итоги голосования в сториз я подведу в полночь по московскому времени», — заключила она.

Ранее ФБК опубликовал расследование, авторы которого утверждают, что олигарх Олег Дерипаска пользовался услугами девушек-эскортниц, а также давал заместителю главы правительства Сергею Приходько взятку. Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), за публикацию информации, касающейся его личной жизни. Роскомнадзор предупредил Instagram и YouTube, что игнорирование требований об удалении спорного контента может привести к блокировке сервисов на территории России.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров