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14 февраля 2018
13 февраля 2018
23:00  13 февраля 2018 2

На Украине запретили книгу Поклонской с интервью «URA.RU»

Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
На Украине первую книгу депутата признали опаснойФото: Антон Белицкий © URA.RU

Украина расширила список запрещенных для ввоза российских произведений. Среди них оказалась книга депутата Госдумы Натальи Поклонской «Преданность вере и Отечеству». Такое решение принял Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

Помимо книги Поклонской, на Украине под запретом оказались работы писателя и публициста Захара Прилепина, ученого Валентина Катасонова, журналиста Анатолия Вассермана, предпринимателя Павла Губарева и многих других. Также в перечень попали две книги, написанные жителями ДНР и ЛНР Алексеем Ивановым и Сергеем Бунтовским. Всего в списке значится 135 наименований, передает RT.

Все произведения из списка на Украине признали опасными для государства. Их содержание, по мнению комитета по вопросам телевидения и радиовещания, направлено на ликвидацию независимости страны, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, передает РБК.

Отметим, одной из глав первой книги Поклонской «Преданность вере и Отечеству» стало интервью для «URA.RU». Материал «Наталья Поклонская: „Моя женственность — для усыпления бдительности оппонентов“» появился летом 2016 года в тот момент, когда его героиня еще занимала должность прокурора Крыма.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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