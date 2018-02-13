{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,77
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 февраля 2018
13 февраля 2018
23:31  13 февраля 2018 5

В Российском футбольном союзе придумали, как наказать высморкавшегося в купюру футболиста

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
За свою выходку футболиста могут лишить зарплатыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков предложил руководству ФК «Тосно», за который играет высморкавшийся в пятитысячную купюру футболист, лишить его зарплаты и «отодрать за уши» за такую выходку.

«Я бы на месте тренера взял его и за уши отодрал как следует. И если он состоит на зарплате [в клубе], то на месяц его бы её лишил. На этом можно и закончить, это был бы самый хороший урок», — приводит Life слова Колоскова, который также добавил, что многие молодые люди в возрасте 19 лет не отличаются благоразумием.

В качестве примера президент РФС привел случаи, когда ровесники футболиста выкладывают в Сеть порнографию, убийства, кадры издевательства над животными и т. д. «Я бы не стал акцентировать внимание на этом футболисте, тем более что таких примеров немного. Где-то Кокорин погулял, где-то пострелял, потом ещё на машине проехался, но это один человек всего», — подытожил Колосков.

Полузащитник российского клуба «Тосно», 19-летний Станислав Манаев, опубликовал в своем Instagram видео, на котором он демонстративно высмаркивается в пятитысячную купюру, а после — выбрасывает ее под ноги. При этом видео он сопроводил комментарием: «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк». Позже видео было удалено.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров