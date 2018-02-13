В Российском футбольном союзе придумали, как наказать высморкавшегося в купюру футболиста

23:31 13 февраля 2018 5

За свою выходку футболиста могут лишить зарплаты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков предложил руководству ФК «Тосно», за который играет высморкавшийся в пятитысячную купюру футболист, лишить его зарплаты и «отодрать за уши» за такую выходку.

«Я бы на месте тренера взял его и за уши отодрал как следует. И если он состоит на зарплате [в клубе], то на месяц его бы её лишил. На этом можно и закончить, это был бы самый хороший урок», — приводит Life слова Колоскова, который также добавил, что многие молодые люди в возрасте 19 лет не отличаются благоразумием.

В качестве примера президент РФС привел случаи, когда ровесники футболиста выкладывают в Сеть порнографию, убийства, кадры издевательства над животными и т. д. «Я бы не стал акцентировать внимание на этом футболисте, тем более что таких примеров немного. Где-то Кокорин погулял, где-то пострелял, потом ещё на машине проехался, но это один человек всего», — подытожил Колосков.

Полузащитник российского клуба «Тосно», 19-летний Станислав Манаев, опубликовал в своем Instagram видео, на котором он демонстративно высмаркивается в пятитысячную купюру, а после — выбрасывает ее под ноги. При этом видео он сопроводил комментарием: «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк». Позже видео было удалено.