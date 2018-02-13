17:13 13 февраля 2018 2

Манаева раскритиковали подписчики Фото: Станислав Манаев, Instagram

Полузащитник российского клуба «Тосно», 19-летний Станислав Манаев, опубликовал видео, которое вызвало шквал критики в его сторону. На кадрах спортсмен сморкается в пятитысячную купюру. Спустя некоторое время футболист удалил запись в Instagram, однако ролик успел попасть в другие аккаунты.

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», — подписал Манаев публикацию. Пользователи Сети возмутились поведением спортсмена и вспомнили качество его игры на поле. «Размазать сопли всегда легче, не важно, чем ты будешь делать это. Но гол вмазать хороший — надо постараться — тогда было бы чем понтоваться»; «Оу, это из раздела самый богатый аутист? »; «Раньше играли за идею и страну, а сейчас вы играете за бабки», — гневно прокомментировали подписчики.

Позже Манаев удалил ролик со своей страницы, объяснив, что хотел таким образом пошутить. Он заявил, что купюра не настоящая, и рассказал о зарплатах игроков. «Это фальшивка, и обычный смешной видос, нам в молодежке не платят, работаем параллельно тренировкам, и просто живем за счет приколов, это нормально для молодых, а вам не понять это, сразу весь гнев на футбол сливаете, а он тут не причем)», — написал полузащитник.

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