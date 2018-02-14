05:41 14 февраля 2018 0

Пилоты потеряли ориентацию в пространстве из-за высокой облачности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Причиной крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье мог стать сбой в системе воздушных воздушных сигналов. В условиях облачности пилоты потеряли ориентацию в пространстве и продолжали полагаться на показатели скорости воздушного судна, которые, согласно версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), показывали неверные данные. Об этом журналистам рассказали близкие к расследованию авиакатастрофы источники.

Ранее, напомним, МАК установила, что причиной катастрофы могло стать обледенение приемников полного давления. Датчики, как пишут «Известия», представляют собой полую трубку с отверстиями. В дождливую и снежную погоду в этих трубках может скапливаться влага, которая на большой высоте превращается в лед. Чтобы этого избежать в самолетах установлен обогрев приемников, в противном пилоты будут получать неверную информацию о параметрах движения воздушного судна.

Знакомый с ходом расследования источник издания рассказал, что изучение записей «черного ящика» не выявило неисправностей в самолете. Поскольку процедура включения обогрева не включена в карту полетной проверки и выполняется пилотами по памяти, они, вероятно, просто забыли его включить.

После взлета Ан-148 вошел в зону облачности, а примерно через 2,5 минуты на высоте около 1300 метров на приборах [командира корабля и резервном] начали появляться расхождения показаний скорости. Где-то через 25 секунд разница достигла 30 км/ч и продолжила увеличиваться. Достигнув высоты в 2000 метров экипаж отключил автопилот и перешел на ручной режим управления. Следующие полторы минуты пилоты пытались понять причины происходящего и активно работали рычагами тяги двигателей:

«Экипаж, скорее всего, счел, что самолет теряет скорость из-за того, что задирает нос и сваливается. В этой ситуации у пилотов срабатывает рефлекс „отдать штурвал от себя“ — опустить нос, чтобы исправить неправильное пространственное положение. Это усугубило ситуацию, самолет перешел в пикирование, из которого уже было невозможно выйти», — объяснил собеседник издания.

Пикирование проходило под углом 30-35 градусов, в этот момент в салоне самолета возникла невесомость, и где-то через семь секунд лайнер рухнул на землю на скорости 800 км/ч.

С этой версией согласился и бывший генеральный конструктор КБ имени Антонова Дмитрий Кива, под руководством которого спроектирован Ан-148. По его мнению, скорость и высота позволяли справиться с ситуацией, которую нельзя назвать аварийной.

«Если обогрев ППД действительно был не включен, это ошибка экипажа. Пилотам надо было разобраться с положением самолета, понять, идет он с набором высоты или снижается, перейти в горизонтальный полет. В данном же случае Ан-148 то снижался, то набирал высоту, то опять снижался. Похоже, в облаках пилоты не понимали, что реально происходит с судном, и „гонялись за скоростью“», — пояснил Кива.

Самолет «Саратовских авиалиний», который выполнял рейс Москва — Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — никто не выжил.