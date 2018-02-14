{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,77
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 февраля 2018
13 февраля 2018
05:41  14 февраля 2018 0

Известны подробности крушения Ан-148. «Самолет перешел в пикирование, из которого уже невозможно выйти»

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет
Пилоты потеряли ориентацию в пространстве из-за высокой облачностиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
все новости сюжета

Причиной крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье мог стать сбой в системе воздушных воздушных сигналов. В условиях облачности пилоты потеряли ориентацию в пространстве и продолжали полагаться на показатели скорости воздушного судна, которые, согласно версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), показывали неверные данные. Об этом журналистам рассказали близкие к расследованию авиакатастрофы источники.

Ранее, напомним, МАК установила, что причиной катастрофы могло стать обледенение приемников полного давления. Датчики, как пишут «Известия», представляют собой полую трубку с отверстиями. В дождливую и снежную погоду в этих трубках может скапливаться влага, которая на большой высоте превращается в лед. Чтобы этого избежать в самолетах установлен обогрев приемников, в противном пилоты будут получать неверную информацию о параметрах движения воздушного судна.

Знакомый с ходом расследования источник издания рассказал, что изучение записей «черного ящика» не выявило неисправностей в самолете. Поскольку процедура включения обогрева не включена в карту полетной проверки и выполняется пилотами по памяти, они, вероятно, просто забыли его включить.

После взлета Ан-148 вошел в зону облачности, а примерно через 2,5 минуты на высоте около 1300 метров на приборах [командира корабля и резервном] начали появляться расхождения показаний скорости. Где-то через 25 секунд разница достигла 30 км/ч и продолжила увеличиваться. Достигнув высоты в 2000 метров экипаж отключил автопилот и перешел на ручной режим управления. Следующие полторы минуты пилоты пытались понять причины происходящего и активно работали рычагами тяги двигателей:

Новость по теме
Летчик Магомед Толбоев назвал пилотов разбившегося Ан-148 убийцами

«Экипаж, скорее всего, счел, что самолет теряет скорость из-за того, что задирает нос и сваливается. В этой ситуации у пилотов срабатывает рефлекс „отдать штурвал от себя“ — опустить нос, чтобы исправить неправильное пространственное положение. Это усугубило ситуацию, самолет перешел в пикирование, из которого уже было невозможно выйти», — объяснил собеседник издания.

Пикирование проходило под углом 30-35 градусов, в этот момент в салоне самолета возникла невесомость, и где-то через семь секунд лайнер рухнул на землю на скорости 800 км/ч.

С этой версией согласился и бывший генеральный конструктор КБ имени Антонова Дмитрий Кива, под руководством которого спроектирован Ан-148. По его мнению, скорость и высота позволяли справиться с ситуацией, которую нельзя назвать аварийной.

«Если обогрев ППД действительно был не включен, это ошибка экипажа. Пилотам надо было разобраться с положением самолета, понять, идет он с набором высоты или снижается, перейти в горизонтальный полет. В данном же случае Ан-148 то снижался, то набирал высоту, то опять снижался. Похоже, в облаках пилоты не понимали, что реально происходит с судном, и „гонялись за скоростью“», — пояснил Кива.

Самолет «Саратовских авиалиний», который выполнял рейс Москва — Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — никто не выжил.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров