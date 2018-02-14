СМИ: предрекший расстрел Романовых ясновидец рассказал о будущем России

06:56 14 февраля 2018 0

Чейро предвидел несколько важных событий — в том числе, расстрел царской семьи ФОТО: Flickr, Double-M

Британский ясновидец и нумеролог, более известный как граф Луи Гамон или Чейро, живший в середине 19 — начале 20 века, предвидел одно из самых важных событий о судьбе России.

Как сообщает «Южный Федеральный», ясновидящий был уверен, что Россию ждут тяжелые времена. Он считал, что страна «омоется кровью», но воспрянет в эру Водолея и станет самой мощной державой в мире. Точной информации о том, когда именно наступит эра Водолея нет, но не исключено, что Россия уже вступила в нее в 2012 году.

Настоящее имя Чейро неизвестно, однако он сделал несколько знаменательных предсказаний, которые сбылись с невероятной точностью — в том числе, смерть Григория Распутина, расстрел царской семьи, гибель «Титаника», а также множество других событий, уже ставших историей.