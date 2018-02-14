Курганский депутат Госдумы освятил трактор. ФОТО

12:16 14 февраля 2018 27

Трактор установили на площадке, освятили и даже завели Фото: Ян Мосин

В селе Частоозерское Курганской области открыт памятник легендарному трактору Т4, который в советское время был основным инструментом при освоении целины. Инициатором праздника стал депутат Госдумы Александр Ильтяков, на мероприятие он пригласил полторы сотни ветеранов-аграриев из разных районов Зауралья.

Установку памятника депутат приурочил к 75-летию Курганской области. Во время церемонии открытия трактор освятили, а затем, к удивлению собравшихся, завели. «Ветераны не ожидали, что это рабочий трактор, некоторые даже прослезились», — отметили гости праздника. После торжества ветераны посетили местную школу, где рассказали ученикам о своих трудовых подвигах.

1/2 На церемонию приехало множество гостей Фото: Ян Мосин

В 2018 году Александр Ильтяков также планирует открыть скульптуру Путина, который разместится на центральной площади Частоозерья. Ожидается, что монумент предстанет перед публикой уже в мае.