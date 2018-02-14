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14 февраля 2018
12:31  14 февраля 2018 12

Речевой самописец Ан-148 сильно поврежден

Вероятной причиной крушения лайнера называют обледенение датчиков скоростиФото: Наталья Дмитрак/ТАСС
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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Установить детали крушения Ан-148 не удается из-за сильно деформированного речевого самописца. По последним данным, обнародованным МАК, причиной трагедии послужили ошибочные данные о скорости из-за обледенения датчиков. Такая ситуация сложилась спустя две с половиной минуты после отрыва от земли. Воздушное судно находилось на высоте 1300 метров.

Комитету предстоит выяснить, почему на борту не работал обогрев датчиков. Возможно, пилоты забыли его включить, или же узел был неисправен. Чтобы получить подробную информацию, специалистам предстоит расшифровать данные речевого самописца. Однако черный ящик сильно деформировался и для извлечения информации его необходимо везти в Воронеж (на ВАСО) или на Украину (завод «Антонов») либо следует обратиться в Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиатехники, пишет Life.

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Однако за несколько минут до столкновения с землей пилот разбившегося Ан-148 успел сообщить о неисправности на борту, напоминает Newinform.com. Экипаж попытался попасть на запасной аэродром в Жуковском Московской области. Пилот сделал запрос об экстренной посадке, но воздушное судно не долетело до посадочной полосы.

После крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), отмечает РАПСИ.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение 11 февраля. На его борту находился 71 человек, все погибли. Воздушное судно столкнулось с землей спустя шесть минут пять секунд после взлета из аэропорта Домодедово, отмечает «Национальная служба новостей». К моменту столкновения с землей скорость лайнера составляла около 800 км/ч.

Иван Шестак
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