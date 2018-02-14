Москвич лишился 35 миллионов рублей из-за разрядившегося телефона

13:40 14 февраля 2018 3

Мужчина хотел обменять рубли на доллары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Москвы лишился 35 млн рублей, когда пытался обменять их на доллары США. Мужчина, опасаясь мошенников, обратился в обменный пункт, который ему посоветовали знакомые.

У входа в обменный пункт москвич встретился с менеджером. Его также рекомендовали приятели мужчины. Сотрудник обменника сказал, что сумку с деньгами нужно отдать якобы для того, чтобы перепроверить купюры. Он также предложил мужчине выпить кофе в ближайшем кафе. Отдав деньги, мужчина пошел в заведение, уточняет Life.

Уже в кафе менеджер сказал москвичу, что ему нужно отойти якобы из-за того, что разрядился телефон. После этого мужчина его не видел, как и сумку с 35 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Полиция разыскивает мошенника.