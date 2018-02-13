Трех депутатов свердловского парламента лишат мандатов

00:29 13 февраля 2018 0

Армен Карапетян (идет) пострадал за своих детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Свердловской области внесет в ближайшее время в Заксобрание представление о досрочном прекращении полномочий трех депутатов. В ходе проверки выяснилось, что они допустили серьезные нарушения при заполнении деклараций о доходах и имуществе за 2016 год.

Как сообщили «URA.RU» сразу несколько источников в региональном парламенте, больше всего претензий к справедливороссу Армену Карапетяну. Он по непонятной для коллег причине не указал в декларации двух детей. Часть депутатов сочувствуют коллеге, отмечая, что он утаил от государства не деньги и недвижимость, а ближайших родственников. Другие подчеркивают, что невзирая на обстоятельства Карапетян грубо нарушил закон и должен понести за него ответственность.

Фамилии двух других попавших в поле зрения прокуратуры депутатов пока не называются. Известно лишь, что один из них — именитый единоросс, второй — оппозиционер.

У прокуратуры есть претензии практически ко всем свердловским депутатам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более мелкие оплошности выявлены в документах большинства парламентариев. Некоторые из них не упомянули в декларациях деньги, взятые взаймы. Другие забыли о незначительных банковских счетах, либо допустили технические ошибки при заполнении. «В числе „штрафников“ — представители всех фракций. Что наиболее удивительно — все из них серьезные, опытные люди, разбирающиеся в финансовой документации. Поэтому такой объем ошибок и погрешностей нельзя объяснить ничем», — отмечает представитель Заксобрания.

Известно, что проверка проходила под руководством представителя прокуратуры Свердловской области Екатерины Шурыгиной. С ее подачи в 2017 году надзорное ведомство подало в суд на Екатеринбургскую городскую думу с требованием лишить мандатов депутатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина. 7 февраля этого года Ленинский районный суд вынес вердикт, принуждающий гордуму досрочно прекратить полномочия Смирнова. Требования в отношении Гаранина были отклонены.

Екатерина Шурыгина уже лишила мандата экс-депутата Екатеринбургской гордумы Владимира Смирнова (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Шурыгина — цепкий, умный и въедливый сотрудник прокуратуры, способный найти даже наиболее скрытые, неочевидные нарушения. Поэтому, не удивительно, что именно ей поручили аналогичный фронт работ на областном уровне», — считает источник в региональном парламенте.

12 февраля сложившаяся ситуация обсуждалась руководством Заксобрания. Участники беседы разделились на две группы. Одни предложили отклонить представление прокуратуры. Однако в этом случае руководители надзорного органа с почти стопроцентной вероятностью подадут иск на региональный парламент о принуждении его к принятию необходимого решения и наверняка выиграют процесс. Другие депутаты согласны внести вопрос о рассмотрении представления в повестку дня, но просят, чтобы голосование проходило в закрытом режиме.

Однако остается вероятность, что обсуждение проблемы все-таки не будет вынесено в публичную плоскость. Источники «URA.RU» сообщают, что в настоящее время все заинтересованные стороны находятся в переговорах: «Вопрос политический и решатся он будет с привлечением руководства области».

Все депутаты, к которым обратился корреспондент «URA.RU» воздержались от комментариев. «Сейчас нет смысла говорить что-то открыто, потому что есть вопросы почти ко всем. Если есть вина на тебе, то как ты будешь оправдывать или обвинять своих коллег. Это будет неэтично», — пояснил один из них.

Армен Карапетян заявил, что не владеет информацией о том, что к его декларации есть серьезные проблемы. «Если вам кто-то это сказал, то задайте вопросы им», — подчеркнул справедливоросс.

Пресс-служба облпрокуратуры в официальном комментарии для «URA.RU» заявила следующее: «Плановая проверка деклараций депутатов Заксобрания будет проведена в апреле, когда депутаты сдадут декларации за 2017 год. Внеплановых проверок в данный момент не проводится».