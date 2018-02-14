Полет загадочного НЛО над Екатеринбургом сняли камеры наблюдения. ВИДЕО

Видеокамеры запечатлели полет яркого объекта в небе над Екатеринбургом. Небесное тело попало под прицел объектива, когда пролетал над недостроенной телебашней.
Видеоролик на своей странице в Facebook разместила радиостанция «Серебряный Дождь — Екатеринбург». На кадрах видно, как в небе над городом стремительно проносится светящийся объект.
Напомним, жители Екатеринбурга заметили яркий НЛО, который предположительно является болидом, во вторник вечером, 13 февраля. Он двигался с юга на север и был четко виден, несмотря на облачность. В центре летящего объекта можно было увидеть оранжевую искру. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, нельзя точно сказать, что это было за небесное тело.