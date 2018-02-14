В ХМАО бывший пациент тубдиспансера «заминировал» больницу

Люди почти час были вынуждены мерзнуть на улице
В Сургуте из-за звонка мужчины, угрожавшего взорвать здание тубдиспансера, были эвакуированы на улицу пациенты и работники медучреждения. Людям около часа пришлось мерзнуть на улице.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, в диспансер главному врачу позвонил бывший пациент, которого выписали оттуда из-за постоянного пьянства. Он заявил, что взорвет диспансер, а тех, кто выживет при взрыве, зарежет. Личность мужчины уже установлена. В момент задержания он опять был пьяным, рассказал агентству инсайдер.
Оперативно получить комментарий в медучреждении не удалось — в приемной главного врача на звонки журналиста не ответили.