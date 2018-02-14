На Ямале назначили главного по дорогам и транспорту

На Ямале представили нового главу департамента транспорта и дорожного хозяйства. Собственные источники агенства сообщают, что пост занял Максим Першиков. Ранее он возглавлял окружную дорожную дирекцию. К официальному исполнению обязанностей он приступил в среду, 14 февраля, подтвердили журналисту «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства.
Перестановки произошли и в дорожной дирекции, которой раньше руководил Першиков. Временно исполняющим обязанности руководителя там стал первый зам Игорь Маношкин.
Пост главы департамента, напомним, был вакантен более полугода. Он освободился после ухода в отставку бывшего директора Альберта Султанова в августе 2017-го. Проработав чуть больше года, он ушел в отпуск с последующим увольнением, объяснив это семейными обстоятельствами. Инсайдеры сообщали, что бывший силовик Султанов не смог справиться с тяжелой сферой дорог и транспорта. На протяжении полугода его обязанности временно исполняла Наталья Сагун, которая в настоящее время вернулась на место первого заместителя директора департамента.