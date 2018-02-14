Собчак через суд потребовала снять Путина с выборов президента

Телеведущая Ксения Собчак направила в Верховный суд России заявление с требованием отменить регистрацию Владимира Путина как кандидата в президенты России. В базе зарегистрированных исков суда ее заявления пока нет.
В обоснование иска Собчак ссылается на Конституцию РФ. По мнению Собчак, 81-я статья основного закона страны предусматривает, что одно и то же лицо не имеет право занимать президентский пост более двух сроков подряд, уточняет позицию телеведущей «Эхо Москвы». Путин же, считает Собчак, неоднократно был президентом, а потому его кандидатура не может быть выдвинута и тем более зарегистрирована.
Сама Ксения Собчак была зарегистрирована в качестве кандидата 8 февраля, напоминает «Русская планета». При этом ЦИК нашел уязвимости в ее позиции, обнаружив два незадекларированных счета в Сбербанке почти на 400 тысяч рублей, пишет «Федеральное агенство новостей». В общей сложности светская львица имеет 28 банковских счетов, на которых хранится 417 млн рублей.
Непопулярность «кандидата против всех», как называет себя экс-ведущая «Дома-2», делает маловероятным ее успех в марте 2018 года. В то же время, приводит «Национальная служба новостей» мнение американских экспертов, ее кампания закладывает базу для участия в выборах президента спустя шесть лет.