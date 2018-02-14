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14 февраля 2018
19:05  14 февраля 2018 0

Собчак через суд потребовала снять Путина с выборов президента

Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения
«Кандидат против всех» сделала самое эпатажное заявление с начала кампанииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак направила в Верховный суд России заявление с требованием отменить регистрацию Владимира Путина как кандидата в президенты России. В базе зарегистрированных исков суда ее заявления пока нет.

В обоснование иска Собчак ссылается на Конституцию РФ. По мнению Собчак, 81-я статья основного закона страны предусматривает, что одно и то же лицо не имеет право занимать президентский пост более двух сроков подряд, уточняет позицию телеведущей «Эхо Москвы». Путин же, считает Собчак, неоднократно был президентом, а потому его кандидатура не может быть выдвинута и тем более зарегистрирована.

Сама Ксения Собчак была зарегистрирована в качестве кандидата 8 февраля, напоминает «Русская планета». При этом ЦИК нашел уязвимости в ее позиции, обнаружив два незадекларированных счета в Сбербанке почти на 400 тысяч рублей, пишет «Федеральное агенство новостей». В общей сложности светская львица имеет 28 банковских счетов, на которых хранится 417 млн рублей.

Непопулярность «кандидата против всех», как называет себя экс-ведущая «Дома-2», делает маловероятным ее успех в марте 2018 года. В то же время, приводит «Национальная служба новостей» мнение американских экспертов, ее кампания закладывает базу для участия в выборах президента спустя шесть лет.

Владимир Васин
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