На Урале женщине неправильно оформили авиабилет и потребовали за исправление пять тысяч

20:41 14 февраля 2018 4

Девушка недовольна отношением сотрудников Кольцово к пассажирам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кольцово жительницу Екатеринбурга по имени Анна, которая купила электронный билет на рейс компании «Победа», заставили платить за исправление ошибки в талоне, в которой она была не виновата. В противном случае сотрудники Кольцово отказывались пускать ее на самолет.

Девушка рассказала «URA.RU», что покупала билет с помощью онлайн-сервиса. Она не распечатала электронный билет, так как на стойках регистрации требуют только паспорт, и вовремя не заметила опечатку. Оказалось, что в строке с фамилией, именем и отчеством пассажирки между инициалами были пропущены пробелы.

Девушка надеялась, что такая ошибка незначительна и, учитывая, что номер паспорта совпадает, сотрудники аэропорта пойдут на уступки. Но на стойке регистрации пассажирке предложили заплатить за исправление ошибки пять тысяч рублей. Учитывая, что сам полет стоил 2,2 тысячи рублей, девушка отказалась от такого предложения и попросила номер контакт-центра, где бы ей могли помочь сделать это дешевле. Однако на другом конце трубки екатеринбурженке сообщили, что помочь могут, но это не имеет смысла, так как процедура долгая и она не успеет на самолет. В итоге Анна не полетела данным рейсом, ей пришлось менять личные планы.

В пресс-службе аэропорта Кольцово корреспонденту «URA.RU» сообщили, что агент на регистрации поступил в соответствии с регламентами, которые предусмотрены в подобных ситуациях. «Во-первых, в посадочном талоне отображаются те данные, которые автоматически поступают из системы бронирования авиакомпании. Во-вторых, по правилам авиаперевозчика, при несовпадении данных в посадочном талоне и паспорте необходима их корректировка. Данная процедура производится в соответствии с тарифами авиакомпании», — сказали в пресс-службе авиаузла.

В сервисе, с помощью которого Анна удаленно приобрела билет на рейс, пояснили, что решение о допуске пассажира с ошибкой в билете принимает авиакомпания. «У каждого перевозчика также существуют собственные правила и расценки внесения изменений. Причем в случае с „Победой“ корректировки вносятся исключительно самой авиакомпанией, у агентств такой возможности нет», — уточнили в компании.