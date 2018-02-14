В Прикамье заключенного заставили вернуть деньги, на которые его содержали за решеткой

В Пермском крае с заключенного взыскали деньги за его содержание в колонии, сообщили «URA.RU» в краевой прокуратуре. Согласно приговору суда, «сидельцу» придется выплатить государству 50,3 тыс. рублей.
В 2017 году осужденному неоднократно предлагали рабочие места на производствах, расположенных в колонии. Однако он «без уважительных причин» эти предложения отклонял. В итоге прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях сочла его поведение нарушающим Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Требование о взыскании с «зэка» нескольких десятков тысяч рублей в пользу ИК-40 Кочевский районный суд Прикамья признал правомерными.
Практика взыскания с заключенных различных сумм в России набирает обороты. Так, в том же Пермском крае в феврале прошлого года по требованию прокурора суд обязал выплатить в федеральный бюджет 73 тысячи рублей с отказавшегося работать осужденного из ИК-29. В Челябинской области в 2016 году прокуратура взыскала с «отказника» из ИК-18 примерно 40 тысяч за трехразовое горячее питание, услуги ЖКХ, средства гигиены и одежду, которой его обеспечивала колония. Еще более экзотичное решение приняли по представлению прокуратуры в Архангельске: объявившему голодовку заключенному придется отдать около 50 тыс. рублей за причинение умышленного вреда своему здоровью и платные услуги клиники, куда его пришлось госпитализировать.
Как правило, в подобных случаях заключенные апеллируют к Конституции, запрещающей принудительный труд. Их оппоненты ссылаются на ст. 103 УИК РФ, согласно осужденные обязаны работать в исправительных учреждениях. Исключениями являются случаи, когда они не могут делать этого по состоянию здоровья либо из-за отсутствия рабочих мест.