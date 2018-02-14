{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 февраля 2018
13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Пермского края
19:47  14 февраля 2018 0

В Прикамье заключенного заставили вернуть деньги, на которые его содержали за решеткой

Поездка Евгении Чудновец и Андрея Мясникова в Катайск и Шадринск, зона, конвой, колония, тюрьма, гуфсин, отработка, зэк, сизо2 шадринск, следственный изолятор шадринск, принудительные работы, место заключения
От работы заключенных освобождает лишь ее отсутствие либо плохое здоровьеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае с заключенного взыскали деньги за его содержание в колонии, сообщили «URA.RU» в краевой прокуратуре. Согласно приговору суда, «сидельцу» придется выплатить государству 50,3 тыс. рублей.

В 2017 году осужденному неоднократно предлагали рабочие места на производствах, расположенных в колонии. Однако он «без уважительных причин» эти предложения отклонял. В итоге прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях сочла его поведение нарушающим Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Требование о взыскании с «зэка» нескольких десятков тысяч рублей в пользу ИК-40 Кочевский районный суд Прикамья признал правомерными.

Практика взыскания с заключенных различных сумм в России набирает обороты. Так, в том же Пермском крае в феврале прошлого года по требованию прокурора суд обязал выплатить в федеральный бюджет 73 тысячи рублей с отказавшегося работать осужденного из ИК-29. В Челябинской области в 2016 году прокуратура взыскала с «отказника» из ИК-18 примерно 40 тысяч за трехразовое горячее питание, услуги ЖКХ, средства гигиены и одежду, которой его обеспечивала колония. Еще более экзотичное решение приняли по представлению прокуратуры в Архангельске: объявившему голодовку заключенному придется отдать около 50 тыс. рублей за причинение умышленного вреда своему здоровью и платные услуги клиники, куда его пришлось госпитализировать.

Как правило, в подобных случаях заключенные апеллируют к Конституции, запрещающей принудительный труд. Их оппоненты ссылаются на ст. 103 УИК РФ, согласно осужденные обязаны работать в исправительных учреждениях. Исключениями являются случаи, когда они не могут делать этого по состоянию здоровья либо из-за отсутствия рабочих мест.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров