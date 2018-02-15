01:26 15 февраля 2018 0

Сперва у фотографа потребовали заполнить заявление на съемку, а потом запретили использовать видеокамеру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный российский фотограф и блогер Илья Варламов подверг резкой критике Ельцин Центр. Поводом к недовольству фотографа стало то, что в екатеринбургском Ельцин Центре ему не разрешили вести съемку на экшн-камеру. По словам Варламова, от него потребовали заполнить запрос на съемку, а в процессе экскурсии его постоянно сопровождала охрана, которая пыталась найти хоть какие-то нарушения.

«Заметив маленькую экшн-камеру охранник опять накинулся на меня и сказал, что если фото они еще позволят делать, то видео точно нельзя, — написал Илья Варламов в своем телеграм-канале. — Все разговоры о том, что это не профессиональная техника, что в темноте музейных залов ничего толкового я не сниму, а камера мне нужна, чтобы голосом давать комментарии к экспонатам не подействовали».

Кроме того, у секьюрити возникли вопросы и к фотосъемке: однако охранники, явно не понимали, профессиональная съемка ведется или любительская, поэтому в итоге оснований для запрета на фотосъемку не нашли. «Я хотел сделать репортаж и рассказать читателям о хорошем музее. Но получился репортаж о мудаках, которых очень не хотят, чтобы кто-то знал, что у них хороший музей. История про то, как кучка вахтеров могут испоганить любое хорошее дело. Борис Николаевич был бы недоволен», — грустно подвел итог фотограф.

Редакция «URA.RU» запросила в Ельцин Центре комментарий о якобы имевшем место инциденте, и там подтвердили: да, в некоторых случаях администрация использует механизм получения разрешения на съемку. «Ельцин Центр приветствует любительскую съемку в пространствах музея и самого Президентского Центра. Однако, мы следим за тем, чтобы в музее не проводились самостоятельные экскурсии, коммерческая съемка, — пояснила официальный представитель учреждения Елена Волкова. — По обозначенной ситуации проводится разбирательство».

Отметим, ранее Ельцин Центр не раз подвергался критике со стороны известных персон. В частности, как писало «URA.RU», кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сказал, что музею нужно поменять название и полностью переориентироваться.