В городах Югры прошла серия одиночных пикетов, организаторы которых требуют перечислить субсидии на покупку жилья представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Фотографии с акций протеста появились в региональных пабликах в соцсетях.
Пикеты прошли в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске и еще нескольких менее крупных муниципалитетах ХМАО. Таким образом аборигены пытаются напомнить властям об условиях окружной льготной ипотечной программы. Одна из подпрограмм была рассчитана на представителей коренных малочисленных народов Севера. Предполагалось, что участники этого проекта получат
субсидию на погашение ипотечного кредита после покупки квартиры. В соцсетях пишут, что некоторые участники акций протеста стоят в очереди на эту субсидию уже 8 лет, а денег так и не получили.
Директор Ипотечного агентства Югры (региональный оператор льготной программы) Евгений Чепель на звонки не ответил. В департаменте общественных и внешних связей на момент публикации ситуацию с акциями протеста аборигенов никак не прокомментировали.
Программа льготного ипотечного кредитования властей ХМАО не первый раз становится причиной скандала. Ранее участники подпрограммы «молодые семьи» возмущались тем, что по достижении 35 лет их вычеркивают из очереди, несмотря на взятые ипотечные кредиты.