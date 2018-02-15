Стало известно, когда пройдет прощание с первым губернатором Ямала

13:06 15 февраля 2018 0

С Львом Баяндиным простятся в Тюмени Фото: Ehsan Khakbaz H. /Flickr

Прощание с первым губернатором Ямала Львом Баяндиным пройдет 16 февраля в ритуальном зале №2 в Патрушево с 11 до 12 часов. Об этом «URA.RU» рассказал председатель ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области Акрам Ибрагимов. Похоронят Баяндина в тот же день на кладбище «Мемориал» в Тюмени.

Как пояснили в Совете ветеранов при представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области, последние годы Лев Баяндин жил в Тюмени, работал в региональном ГУ МЧС России и оттуда вышел на пенсию. Поэтому ведомство организует его похороны.

Лев Сергеевич Баяндин родился 2 января 1942 года в Пермской области, в городе Чердынь. В 1965 году окончил Пермский политехнический институт. С 1965 по 1972 год работал мастером, старшим прорабом, начальником СУ №7 треста «Тюменьгеолстрой» в Пуровском районе. С 1972 по 1978 год был заместителем председателя Пуровского райисполкома. С 1978 по 1983 год — заместитель генерального директора ПО «Уренгойнефтегазгеология». С 1983 по 1990 год — председатель исполкома Пуровского районного совета народных депутатов, первый секретарь Пуровского райкома КПСС. С 1990 года — председатель окружного совета народных депутатов. С 1991 по 1993 год руководил администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа.

О смерти Льва Баяндина журналистам сообщил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов 14 февраля. Память ямальца почтили минутой молчания.