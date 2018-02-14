Ушел из жизни первый губернатор Ямала

14:55 14 февраля 2018 6

Память ямальца почтили на пресс-конференции спикера Тюменской облдумы Фото с сайта ИА «Север-Пресс»

С грустных новостей о первом губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа Льве Баяндине начал свою ежегодную пресс-конференцию в среду председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Сегодня был бы неплохой повод поздравить вас с днем святого Валентина, но к сожалению этот день омрачило одно событие. В 4 часа утра скончался Лев Баяндин, первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщил он журналистам и предложил почтить память первого губернатора минутой молчания.

На сайте информационного агентства «Север-Пресс» опубликована телеграмма действующего главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина, которую он направил супруге Льва Баяндина Вере Федоровне. В ней он от имени жителей арктического региона и правительства выражает соболезнования и слова поддержки всей семье Баяндиных и называет первого губернатора Ямала настоящим тружеником и искренним человеком.

«Он был настоящим ямальцем, большую часть жизни отдавшим служению арктическому региону. Все, кому довелось работать вместе с Львом Сергеевичем, единодушны во мнении — даже на переломе эпох он оставался патриотом Ямала и являлся примером служения интересам своих земляков», — говорится в телеграмме. Завершает обращение Дмитрий Кобылкин словами о том, что память о Льве Баяндине навсегда останется в истории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лев Баяндин родился 2 января 1942 года в Пермской области, в городе Чердынь. В 1965 году окончил Пермский политехнический институт. С 1965 по 1972 год работал мастером, старшим прорабом, начальником СУ №7 треста «Тюменьгеолстрой» в Пуровском районе. С 1972 по 1978 год был заместителем председателя Пуровского райисполкома. С 1978 по 1983 год — заместитель генерального директора ПО «Уренгойнефтегазгеология». С 1983 по 1990 год — председатель исполкома Пуровского районного совета народных депутатов, первый секретарь Пуровского райкома КПСС. С 1990 года — председатель окружного совета народных депутатов. С 1991 по 1993 год руководил администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа.