14:23 15 февраля 2018 9

«Мансийская версия» возрождается благодаря тагильскому радиолюбителю Фото: архив музея Кунцевича

Исследователи гибели группы Дятлова с разных концов страны едут на «Первый канал» для участия в телепрограмме «На самом деле». Об этом «URA.RU» сообщил радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, отправившийся на программу в качестве одного из экспертов. «Я не был уверен в том, что туда нужно ехать. Но они хотят скандал? Они его получат по полной!» — обещает уральский исследователь.

Дегтерев планирует отстаивать на программе версию убийства туристов представителями народа манси. Его аргументация вполне убедительна — Валентин ссылается на показания жителя Ивделя Артемия Горбушина, которого 20 марта 1959 года допросил прокурор города Темпалов. «В начале марта 1959 года я находился в дежурке милиции, и в это время шел разговор, что погибли туристы. В дежурке сидел, вернее, подошел один манси, фамилию его не знаю, но говорили, что это Куриков… сказал, что около святой горы… живут пять человек остяков. Они как дикари, не дружат ни с манси, ни с русскими людьми. В Ивделе они никогда не бывают. И эти остяки могли убить туристов из-за того, что они те хотели взойти на святую гору».

Правда, сам мансийский старец Григорий Куриков спустя три дня заявил прокурору, что никто из манси группу Дятлова не убивал (иначе он бы знал об этом) и что причин нападать на туристов у манси нет. «Молебную гору никто не охраняет. Русским людям разрешается ходить туда, — говорил он на допросе. — О том, что около молебной горы живут пять манси или другой народ — не манси, которых боятся манси, я лично этого не говорил нигде… Каких-либо людей посторонних, которых бы манси не знали, у нас в районе не имеется. Мы бы знали о постороннем народе…»

«Куриков нагло врет, — убежден Дегтерев. — Сказав один раз правду, он её смертельно испугался. Думаю, что манси боялся тех самых „шаманов“, что проживали рядом со священной горой».

Валентин Дегтерев Фото: со страницы Валентина Дегтерева во «ВКонтакте»

Отметим, что «мансийская версия» гибели дятловцев сегодня не очень популярна в среде исследователей трагедии: после мощной критики этой гипотезы, прозвучавшей на дятловской конференции два года назад из уст одного из лучших знатоков культуры манси — директора этнопарка «Земля предков» Алексея Слепухина, который «на пальцах» объяснял, почему манси ни за что не стали бы убивать туристов, приверженцев этой версии почти не осталось. Радиолюбитель Дегтерев, можно сказать, занял пустующую нишу.

Вместе с Дегтеревым на программе соберутся самые разные люди, причастные к дятловской теме. Руководитель екатеринбургского Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сообщил «URA.RU», что уже вылетел на запись программы. По его данным, участие в ней примут Николай и Наталья Варсеговы — журналисты «Комсомолки» (издания, которое много лет исследует тему трагедии на перевале Дятлова). Однако на «Первом» канале эту информацию опровергли. «Варсеговых мы не приглашали: нам нужны исследователи, а не журналисты, — заявил «URA.RU» экс-репортер «КП», а ныне редактор программы «На самом деле» Шамиль Джемакулов.

Алексей Слепухин сегодня один из лучших в стране знатоков культуры манси Фото: со страницы Алексей в Facebook

Зато, по его словам, среди участников программы будут родственники одного из дятловцев — Семена Золотарева, а также родственники одного из следователей, который в 1959 году вел дело о гибели дятловцев. Запись программы состоится вечером, 15 февраля.

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четверых обнаружили под снегом лишь через два месяца. У погибших были переломаны ребра, а у одного была вмятина на черепе. Причина случившегося до сих пор неизвестна. Об этой истории пишут книги и снимают фильмы. В последние годы сотни людей из России и других стран приезжают на Северный Урал, чтобы побывать на перевале Дятлова.